Venezia: denunciati turisti francesi per aver rubato una gondola

Ci troviamo a Venezia, dove dei turisti francesi si sono appropriati di una gondola e l’hanno utilizzata come canoa per attraversare il Canal Grande.

Subito è scattata la denuncia dei due ventenni, fermati dalle forze dell’ordine con l’accusa di furto.

In ogni periodo dell’anno Venezia è una delle città d’arte più frequentate da turisti che arrivano da ogni parte del mondo.

La vicenda che è accaduta oggi riguarda proprio due persone che la stavano visitando come turisti, in particolare si tratta di due ventenni provenienti dalla Francia che hanno avuto un’idea davvero singolare.

Per attraversare il Canal Grande infatti si sono appropriati di una gondola e l’hanno utilizzata come una canoa.

Si tratta di un vero furto e in effetti sono stati denunciati e ora dovranno pagare una multa di 15mila euro, cifra in cui è stato quantificato il danno.

Il gesto è avvenuto pochi giorni fa e per più di un’ora i giovani si sono mossi indisturbati sulla gondola, prima di finire nei guai per il furto.

La notizia è stata resa nota poco fa, dopo che la Cnn ha acceso i riflettori sui cattivi comportamenti dei turisti stranieri in vacanza in Italia.

L’episodio in questione è un esempio perfetto di questa mancanza di rispetto che si verifica molto spesso nelle nostre città ma altre vicende gravi sono successe in passato.

Ricordiamo ad esempio alcuni anni fa quando dei turisti fecero delle incisioni sul Colosseo ma anche altri sfregi sono stati fatti sulle mura di monumenti che hanno millenni di storia.

I turisti si rendono protagonisti di atti vandalici vari e purtroppo questa loro fama si è confermata con questo episodio accaduto giovedì a Venezia.

In questo caso addirittura partiamo di furto ma per fortuna i francesi sono stati assicurati alla giustizia e dovranno risarcire con una salata multa.

A far scattare l’allarme sono stati i dipendenti del famoso hotel Danieli, la cui attenzione è stata attirata proprio dal modo di procedere dei giovani.

Questi infatti dopo aver sottratto la gondola si muovevano pagaiando alternativamente da una fiancata all’altra.

Quindi il personale che si occupa della pulizia e della tenuta delle barche dell’hotel, il quale ha notato dal bacino di San Marco i due ladri, ha avvisato i Carabinieri riferendo che dei turisti avevano sottratto una gondola senza autorizzazione.

Le forze dell’ordine hanno bloccato i ragazzi e sono riusciti a rintracciare il proprietario. Si tratta del gondoliere Giorgio Bognolo, il quale ha appreso la notizia sconcertato e si è recato a controllare la sua gondola.

Questa era stata fatta rientrare ma purtroppo all’interno mancava tutto ciò che l’uomo utilizza per lavorare, ovvero il tariffario, i teli, le coperte, il registro del traffico e altre cose che erano presenti a bordo.

Nella loro traversata si è tutto disperso nelle acque del Canal Grande ma non solo, la gondola presentava anche molti graffi.

Dunque il gondoliere si è rivolto all’avvocato Augusto Palese e tramite il legale è riuscito a ottenere un risarcimento morale e materiale di 15mila euro.

“una gondola non è come una canoa, non va dritto e si muove molto. non è una barca facile da manovrare e c’è un determinato modo di portarla. per fortuna i ragazzi sono stati fermati altrimenti la mia gondola poteva finire in condizioni peggiori”