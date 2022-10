Venerdì 21 ottobre: sciopero aerei, mezzi pubblici e treni

Venerdì 21 ottobre sarà una giornata di intensi scioperi. Particolarmente colpito il settore aereo. Nel Lazio invece vi saranno profondi disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici o anche con i treni.

L’interruzione dei trasporti a causa di diversi scioperi si abbatterà nuovamente sulla nostra penisola. Infatti nella giornata di domani vi saranno non pochi disagi per tutti coloro che si spostano con aerei, mezzi pubblici e treni.

Questa situazione comporterà probabilmente disagi per circa 24 ore. Inoltre molti sindacati hanno programmato una mobilitazione dei lavoratori di questo settore, sia a livello nazionale che a livello locale.

Gli scioperi di venerdì 21 ottobre

Nella giornata di domani, venerdì 21 ottobre vi saranno una serie di scioperi che impediranno gli spostamenti all’interno della penisola. A quanto pare il traffico aereo sarà il settore maggiormente colpito dalle proteste.

Infatti Filt Cgil, Fit Csl e Uiltrasporti hanno confermato le astensioni dal lavoro di tutto il personale Enav, durante l’intera giornata di domani.

A quanto pare inoltre gli scioperi interesseranno anche parte del personale delle compagnie aeree Vueling e Easyjet. In base alle direttive dell’Ampac, i piloti di Easyjet sciopereranno per ben 4 ore, dalle 11 alle 15. Anche il personale aeroportuale non si recherà sul posto di lavoro durante la giornata di domani.

Si consiglia di contattare le compagnie aeree per avere maggiori informazioni sul proprio volo.

La Rayanair infatti ha già pubblicato un comunicato in cui avvisa della sospensione di circa 600 voli da e per l’Italia, proprio a causa dello sciopero di Venerdì. Afferma che tutti i passeggeri coinvolti sono già stati contattati e informati della situazione.

Lo stesso vale per Ita Airways, la quale ha previsto la cancellazione di circa 200 voli. La compagnia ha specificato che in ogni caso circa il 20% dei passeggeri riuscirà a partire in ogni caso venerdì. Per il restante invece sarà prevista la possibilità di un rimborso o cambio prenotazione fino al 28 ottobre.

Va specificato che vi sarà un orario in cui i voli saranno assicurati in ogni caso, ossia dalle ore 7 alle ore 10 e dalle 18 alle 21.

Disagi importanti vi saranno anche a causa delle proteste da parte dei dipendenti dei mezzi pubblici che caratterizzeranno in particolar modo la capitale.

In particolare la manifestazione coinvolgerà tutti i dipendenti iscritti al sindacato Usb nel consorzio Roma Tpl. Oltre ai bus, si interromperà anche l’ex Roma Lido e la Roma Viterbo. Regolari invece le corse dell’Atac.

Le motivazioni alla base

Non è difficile intuire quali sono i motivi e le ragioni che sono alla base di questi scioperi dei mezzi. Stipendi troppo bassi, orari di lavoro fuori dalla norma, condizioni e garanzie lavorative molto scarse.

Tutto questo negli ultimi mesi sta caratterizzando in particolare il settore aereo, che da settembre ormai sta inducendo continui scioperi e manifestazioni per farsi ascoltare “dai piani alti”.

Purtroppo però nonostante ciò i dirigenti non danno risposte concrete alle numerose problematiche e dunque la situazione non accenna a migliorare.