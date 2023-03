Vecchi centrini, non buttarli via: come riciclarli in modo creativo per riutilizzarli

Sicuramente in ogni casa sono presenti dei vecchi centrini che non utilizzate più e che avrete pensato di buttare. Ma non tutti sanno che si possono riciclare con un metodo veramente geniale e creativo. In che modo? Basta veramente poco, rimarrete a bocca aperta appena vedrete il risultato.

Non tutti sanno che dietro un semplice centrino c’è veramente molto lavoro. E’ un piccolo oggetto tessile d’arredamento che dona uno stile elegante e raffinato. Solitamente si mette sui mobili come tavoli o credenze. Però dobbiamo ammettere sono quasi del tutto passati di moda, infatti, moltissime persone vorrebbero disfarsene. Però, invece di buttarli esiste un metodo per riciclarli in maniera veramente geniale: scopriamo come fare.

Vecchi centrini, non fare l’errore di buttarli: ecco come riutilizzarli

E’ un vero peccato buttare dei vecchi centrini, perché non solo ci sono tante ore di lavoro per realizzarli, ma spesso hanno anche un valore affettivo, infatti, nella maggior parte dei casi, erano le nonne che si occupavano di crearli. Purtroppo, oggi sono passati di moda, ma hanno sempre il loro fascino.

Gettarli via è un grande dispiacere, ma fortunatamente esiste un metodo per riciclarli in maniera intelligente. Occorre solamente un po’ di fantasia. Con il metodo che vi stiamo per spiegare, darete valore a questo oggetto. Basta veramente poco per impreziosire dei vecchi centrini. Il procedimento è molto semplice, ma il risultato è fantastico: scopriamo come fare.

Il procedimento

Il centrino è un accessorio che tutti hanno in casa. Se avete deciso di sbarazzarvi di questo vecchio oggetto, con un po’ di fantasia riuscirete a creare qualcosa di veramente incredibile. Ai tempi di oggi, siamo tutti abituati a gettare via le cose che non ci piacciono e che non ci servono, ma bisogna imparare a riciclare.

In che modo? Ci vuole veramente poco, perché il procedimento è facile e veloce. Non ci crederete mai, ma dei vecchi centrini possono essere riutilizzati per creare dei sottovasi o contenitori utilissimi per la casa.

Prima di svolgere qualsiasi operazione, indossate dei guanti protettivi. Poi, prendete una bacinella e spalmate l’esterno con del burro. Poi, versate del cemento e dell’acqua all’interno del contenitore. Mescolate in modo energico, immergete i vostri vecchi centrini nel cemento e infine appoggiateli all’esterno della bacinella, proprio dove avete spalmato il burro precedentemente.

Fate attenzione alla formazione di pieghe e lasciate asciugare per almeno una notte. Quando si saranno seccati i centrini, potreste staccarli, dipingerli e decorarli come volete. Per creare un sottovaso o un contenitore di grandi dimensioni, occorre ripetere l’operazione con più centrini.

In poche mosse riuscirete a riciclare i vecchi centrini che non utilizzate più, in questo modo non andranno buttati nella spazzatura ma serviranno a qualcosa di utile e anche molto creativo.