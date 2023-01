Ve lo ricordate? Era quello delle suonerie, ecco che fine ha fatto oggi: è proprio lui

Vi ricordate il ragazzo che appariva durante le promozioni televisive delle suonerie telefoniche? Ecco cosa fa oggi.

Nei primi anni 2000, tutti i ragazzi si avvicinavo al mondo della telefonia mobile grazie all’arrivo di alcuni cellulari che allora erano considerati di nuova generazione e molto moderni.

Rispetto ai primi modelli di cellulare, questi nuovi telefoni erano di dimensioni molto ridotte e al suo interno c’erano dei giochi e c’era la possibilità di inviare SMS anche gratuiti grazie a delle promozioni che i vari gestori rilasciavano durante determinati periodi dell’anno.

Suonerie: vi ricordate il ragazzo dello spot? Ecco cosa fa adesso

Così, cominciarono ad apparire le Christmas Card e le Summer Card la cui promozione da parte della Vodafone, allora Omnitel, era a cura della modella Megan Gale diventata testimonial degli spot pubblicitari in quegli anni.

La sua fama, era enorme a tal punto che la donna fu anche chiamata a prendere parte alla pellicola del 1999, Vacanze di Natale 2000, al fianco di Christian De Sica, Massimo Boldi e Nino D’Angelo.

Dopo pochi anni, nei cellulari è stata introdotta la possibilità di comporre alcune suonerie che digitando alcuni codici, riproducevano il suono di note canzoni e questo aveva fatto impazzire davvero tutti quanti.

Qualche tempo dopo, però, furono proprio le suonerie ad avere un business considerevoli ed era possibile acquistare tramite l’invio di un SMS alcune di queste tra cui anche molte che vedevano cantare un animaletto.

Lo spot delle suonerie

Il fenomeno fu un vero e proprio boom a tal punto che su tutte quasi le reti televisive cominciarono ad apparire spot televisivi che chiedevano al telespettatore di inviare un SMS e ricevere dietro un costo la suoneria preferita.

Tra queste c’era quella di Virgola, il gattino e tante altre e a sponsorizzarle era un ragazzo molto vivace che tutti quanti ancora oggi ricordano e che spesso viene considerato come “il ragazzo delle suonerie”.

Il suo nome reale, è Wladimiro Tallini, che nel corso degli anni, oltre a prendere parte a questi spot, ha anche avuto modo di lavorare nel mondo dello spettacolo sia in televisione che in radio.

Dopo tanti anni lontano dagli schermi televisivi, ha deciso di iscriversi al noto social network Tik Tok, dove è rimasto sorpreso di come in poco tempo ha raggiunto un grosso numero di followers.

Tallini, si è dichiarato contento del fatto che il pubblico non si è dimenticato di lui, anche per via del fatto che la televisione e la radio continua ancora a farla e che quindi ogni tanto lo si vede sugli schermi.

Inoltre, diversamente da altri suoi colleghi, non rinnega il passato ed è contento di essere ancora oggi riconosciuto per strada come “quello delle suonerie” e si concede facilmente per un selfie assieme ai suoi fan.

Sono molti, coloro che vorrebbero Wladimiro concorrente in un reality show, per vedere di che pasta è fatto e come si comporterebbe all’interno di una situazione del genere. Per il momento però questo sembra non essere nei suoi piani e chissà se in futuro, qualora dovesse essere contattato, deciderà di partecipare ad uno di questi format televisivi.