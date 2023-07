Si teme che le fiamme possano arrivare fino ai villaggi turistici a causa del forte vento. A Ugento (Lecce) un vasto incendio ha colpito la pineta.

Altro incendio in Puglia, stavolta a Torre Mozza. La zona colpita è quella di marina di Ugento, dove la pineta ha preso fuoco nelle prime ore del pomeriggio di oggi. Un incendio molto vasto con le fiamme che si sono propagate con grande velocità anche a causa del vento. Evacuati turisti anche dai lidi vicini.

Grave incendio a Ugento, a Torre Mozza. Anche la provincia di Lecce messa in ginocchio dalle fiamme in queste per, con i vigili del fuoco che stanno tentando di spegnere il vasto rogo propagatosi nella pineta. Sul posto anche i Canadair, mentre la zona dei lidi è stata evacuata. Molti turisti, nelle strutture ricettive sono stati fatti evacuare per precauzione, così come l’antica masseria di Rottacapozza.

Alcune auto sono state avvolte dalle fiamme nelle vicinanze, mentre si teme per il fortissimo vento. Le fiamme potrebbero propagarsi velocemente anche nella zona dei villaggi turistici, in questo momento presi d’assalto dai visitatori.

Nella mattinata di oggi, secondo quanto si apprende, sono stati effettuati più di 800 interventi di soccorsi tra incendi nelle aree boschive e vegetazione, con attenzione particolare riservata a Marina di San Cataldo, sempre nel Leccese.

In Calabria invece sono stati 727 gli interventi dei soccorritori, con la zona di Crotone che ha visto le situazioni più a rischio a Isola di Capo Rizzuto. Anche a Villagrande sono state portate avanti operazioni di spegnimento di un incendio, mentre dal Veneto sono in arrivo gli specialisti, volontari della Protezione civile

Due direttori delle Operazioni di Spegnimento, un funzionario regionale e un contingente di volontari della Protezione Civile antincendio boschivo sono in arrivo dal Veneto alla Puglia. Arriveranno anche operatori di Veneto agricoltura, come richiesto dalla Protezione civile nazionale in queste ore, vista l’emergenza incendi che la Regione sta attraversando in queste ultime ore.

Lo ha fatto sapere l’assessore veneto alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin, il quale ha ricordato che in Veneto 1000 operatori della protezione civile antincendio, specialisti nello spegnimento e nella gestione di emergenze di questo tipo, interverranno su tutto il territorio veneto, e ciò non toglie – facendo parte sempre del dipartimento nazionale – che gli interventi possano essere effettuati anche in altre regioni.