Vasco Rossi annuncia la nuova canzone: uscirà il 1° gennaio

“Notizia straordinaria!! Il primo singolo del nuovo album uscirà il 1 gennaio 2021. L’anno della rinascita“: con questo tweet, Vasco Rossi annuncia la data del suo ritorno sulle scene musicali.

Una data non casuale: un nuovo inizio dopo un anno molto difficile anche per il mondo dell’arte e dello spettacolo. Vasco riparte da zero e lo fa con un nuovo attesissimo disco.

Il cantautore, molto attivo sui social, si è speso in questo periodo per sensibilizzare sulla questione Covid e per motivare i suoi tantissimi e affezionati follower a resistere nonostante le avversità del 2020. “Nelle canzoni dico spesso che la realtà fa schifo.. ma dobbiamo tenere duro ed andare avanti. Perché è questo che ci fa essere uomini… affrontare questa vita così complicata, difficile, faticosa, piena di sofferenze.. ma anche di gioie e amore…” per citare un suo post.

Vasco Rossi: un album nuovo dopo 7 anni

L’ultimo album di inediti risale al 2014 e si intitola “Sono innocente” mentre l’ultimo singolo è proprio di un anno fa: “Se ti potessi dire” è stato estratto da “VascoNonStop Live”, doppio album registrato durante i sei concerti a San Siro del giugno 2019. D’altronde Vasco è un vero animale da palcoscenico e durante i suoi show esprime al meglio la sua musica. I suoi fedelissimi fan mandano sold out tutte le sue date in poche ore e ogni volta che il rocker ha annunciato il ritiro dalle scene, le richieste dei suoi adepti gli hanno fatto cambiare idea.

Quest’anno per ovvi motivi, non ha potuto tenere neanche uno dei suoi celebri live, ora però la notizia ufficiale di un nuovo disco che segna la rinascita nel 2021 è la notizia che i fan aspettavano.

Della nuova canzone ancora non si sa niente, se non l’argomento che tratterà: l’amore. È stato Vasco stesso ad annunciarlo qualche giorno fa, sempre tramite social: “Oggi vi spoilero che… la mia prossima nuova canzone è una canzone d’amore ! Stay tuned… and stay up“. C’è da aspettarsi altri indizi social nel prossimo periodo.

Nei giorni scorsi il cantautore è stato avvistato a Milano insieme a Pepsy Romanoff, regista dei suoi videoclip, probabilmente alla ricerca della location giusta per girare il video del singolo.

Come ha spiegato in un suo post su Instagram, Vasco Rossi si definisce un romantico nel senso più coraggioso del termine: le aspettative sulla sua prossima canzone sono altissime.