Vasca, il trucco per pulirla in 2 minuti senza sforzi: torna come se fosse nuova

Dedicare più tempo alla cura di sé stessi dovrebbe rientrare nella lista dei buoni propositi per il nuovo anno di ognuno di noi, così come anche provvedere in maniera più frequente e accurata alle pulizie domestiche. Ecco, a tal proposito, come far tornare a splendere la nostra vasca da bagno in pochissimi minuti.

Ebbene sì, il periodo natalizio è ufficialmente terminato, ed è giunta l’ora per tutti noi di ritornare alla nostra canonica routine quotidiana. Nelle ultime settimane di dicembre, infatti, si è soliti prendersi una pausa dagli impegni, e ci si dedica prevalentemente ai festeggiamenti e all’organizzazione del tempo da trascorrere in compagnia dei propri cari.

Finite le feste, però, si ritorna alla vita di tutti i giorni, e si viene nuovamente assaliti dalla frenesia delle giornate scandite dal lavoro e da tutte le innumerevoli cose da fare. Occuparsi della pulizia della casa è tra le attività che, senza dubbio, non possiamo fare a meno di svolgere, ma che spesso tralasciamo a causa della stanchezza e del poco tempo a disposizione.

Così facendo, però, la polvere e lo sporco continuano ad accumularsi, rendendo sempre più lungo e complesso il processo di pulizia. Quante volte, ad esempio, abbiamo erroneamente trascurato la vasca da bagno? Quest’ultima, infatti, viene utilizzata tutti i giorni, e non è raro trovare all’interno di essa macchie e aloni di cui non riusciamo a liberarci. Scopriamo insieme, dunque, come far tornare a brillare la nostra vasca con un metodo efficace, veloce e molto economico.

Come pulire la vasca da bagno

L’igiene e la pulizia della casa è fondamentale, motivo per il quale è necessario riuscire a trovare del tempo da dedicare a tale attività. Spesso si ha la convinzione che per pulire ci sia bisogno di avere a disposizione delle ore; in realtà, se si è a conoscenza di alcuni piccoli trucchi, bastano soli pochi minuti per mantenere la casa in ordine e pulita in maniera eccellente.

Tra le cose a cui bisogna dedicare particolare attenzione vi sono, senza dubbio, i sanitari del bagno, ma si sa, riuscire a mantenerli lucidi e splendenti è una vera e propria impresa. La vasca, ad esempio, è quella che solitamente ci crea più problemi, ma utilizzando due semplici prodotti che tutti abbiamo sempre a nostra disposizione, riusciremo in poco tempo a farla tornare come nuova. Di cosa abbiamo bisogno? Solamente di bicarbonato e sapone per i piatti.

Una volta in possesso di questi due prodotti, basterà versare all’interno della vasca da bagno una quantità sufficiente di bicarbonato; dopodiché si può procedere all’aggiunta del detersivo per i piatti.

Successivamente, con l’aiuto di una classica scopa (quella che in genere si utilizza per spazzare i pavimenti, per intenderci) strofiniamo accuratamente il detersivo e il bicarbonato all’interno del piano, degli angoli e delle pareti della vasca, in modo da riuscire a liberarci una volta per tutte dello sporco accumulato. Dopo aver risciacquato abbondantemente, avremo finalmente una vasca lucida, pulita e igienizzata!

Ingnegno e accuratezza

Per ottenere ottimi risultati, quando si tratta di pulizie, non è necessario ricorrere all’acquisto di prodotti che spesso risultano essere molto costosi.

I cosiddetti trucchi della nonna, infatti, ci insegnano che con un pizzico di ingegno e buona volontà, pulire la casa e spendere poco non è poi così impossibile!