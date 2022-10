Vasca da bagno ingiallita: candeggina no, il rimedio (naturale) è un altro

Chi ha in casa una vasca sa che è non proprio semplice averne cura: come si può fare per preservare il suo colore bianco che vorremmo vedere e continuare a vedere anche dopo anni?

Quando siete tesi o nervosi, cosa fare di solito? Leggete un buon libro o fate un bagno? Sicuramente la maggior parte di voi fa proprio il bagno.

E non c’è certo da stupirsene.

Molti di noi amano abbandonarsi completamente alla bellezza di un bagno rilassante. Questa sicuramente è una di quelle cose che t amiamo fare soprattutto dopo una giornata di lavoro.

O dopo aver avuto una giornata piena di stress e preoccupazioni.

Un bel bagno rilassante talvolta è proprio la soluzione che cerchiamo e che può fare bene al nostro corpo e alla nostra mente.

Ecco che immergersi nella propria vasca può essere davvero terapeutico.

Come ben sappiamo però, con il tempo i materiali si rovinano, ecco che in tal caso bisogna correre ai ripari. Si può, per esempio, formare della ruggine e in tal caso è necessaria una pulizia che riesca a far scomparire lo sporco che può, per esempio, depositarsi, nei vari angoli.

Come riuscirci? Continuate a leggere qui di seguito e scoprirete che la vostra vasca può tornare ad essere bianca come una volta. Non ci credete? Provare per credere, no!

Vasca da bagno: come mantenerla bianca?

Come abbiamo accennato poco fa, con il tempo la nostra vasca da bagno può perdere la sua luminosità e il suo biancore. Insomma chi non ha mai sperimentato questo?

Magari le avete provate tutte ma ancora non siete riusciti a risolvere questo problema.

Ma non dovete temere, perché qui di seguito vi sveleremo il segreto per far tornare la vostra vasca com’era prima. Attraverso una specifica modalità potrete, infatti, non solo disinfettarla, ma farla tornare come se fosse nuova.

E il tutto senza spendere chissà quanto.

Iniziamo a dire che sul mercato la maggior parte delle vasche sono in vetroresina, un materiale che gode di una certa resistenza e leggerezza e che sembra essere anche meglio della ceramica che invece tende a rovinarsi prima.

Seppur siamo in presenza di un materiale ottimo, non siamo esenti da problemi come calcare e ruggine.

Insomma anche la nostra vasca in vetroresina può avere questi problemi. Cosa fare in questi casi?

Come pulire la vasca da bagno ingiallita

Cosa possiamo utilizzare per pulirla al meglio?

Iniziamo con il dirvi cosa non dovete proprio fare: dovete evitare di utilizzare la candeggina, perché questa non può far altro che creare danni alla resina. Cosa utilizzare allora?

Potete con molta tranquillità utilizzare un sapone neutro e un panno in microfibra che potrete strofinare con delicatezza.

Fatto ciò, risciacquate e cercate di essere costanti nel fare questo.

Solo in questo modo potrete realizzare il vostro sogno: veder brillare la vostra vasca senza creare danni al suo materiale.

Lucidatura, come avere una vasca brillante

Cosa bisogna fare oltre questo?

Utilizzate dell’olio di trementina: per chi non lo sapesse, questo può aiutarci a liberarci da quegli odori insopportabili.

E il tutto solo mischiando 40 g di olio di trementina con 2 cucchiaini di sale fino.

Fatto questo, stendete la miscela sulla vostra vasca e aspettate circa un 15 minuti, anche meno.

Successivamente potete procedere con il risciacquo.

Cosa otterrete? Non solo la vostra vasca sarà pulitissima, ma il materiale sarà lucido e luminoso. Quindi se la vostra vasca è opaca, a causa del calcare, per esempio, seguite questi consigli.

Vedrete che tornerà a brillare come quando l’avete comprata. O forse anche di più! E il tutto senza fare troppi sforzi o senza la necessità di fare chissà che acquisti costosi.

Non vale forse la pena provare? I risultati saranno più che soddisfacenti.