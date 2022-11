Valerio Scanu si sposa: la dolcissima proposta al compagno Luigi

Valerio Scanu si sposa e si mette in ginocchio per la proposta. Il cantante non aveva mai confermato la sua omosessualità, ma spiazza tutti con la sua dolce proposta di matrimonio al compagno Luigi Calcara. Sulle note di “Ti sposerò perché” di Eros Ramazzotti, l’amatissimo cantante uscito dagli studi di Amici chiede la mano al suo compagno.

Valerio Scanu si mette a nudo sui social e fa la proposta di matrimonio al compagno Luigi Calcara. Il video, diventato subito virale, si è tramutato in breve in un dolce inno all’amore. Scanu, emozionato dal momento, con la voce un po’ rotta riesce però a pronunciare la classica domanda al compagno: “Mi vuoi sposare?”.

Dopo la consegna dell’anello, tra gli applausi degli amici, i due si sono uniti in un tenero abbraccio commuovendo i presenti. Il video poi postato dallo stesso cantante non è solo un bel ricordo di uno dei momenti più emozionanti della sua vita, ma anche una spinta per un passo importante: fare coming out. Fino ad oggi infatti, Valerio non si era mai espresso riguardo il suo orientamento sessuale e aveva lasciato le telecamere e i giornalisti lontani dalla sua vita sentimentale.

La proposta di matrimonio

Valerio Scanu ha fatto il grande passo e ha chiesto la mano al suo compagno Luigi Calcara. In una stanza piena di amici Valerio, come da tradizione, si è inginocchiato e emozionato come non mai ha pronunciato la fatidica domanda: “Mi vuoi sposare?”. Sulle note di “Per tutte le volte che…” di Eros Ramazzotti, i due si sono abbracciati tra gli applausi di tutti i presenti che hanno filmato il “sì” di Luigi.

Di certo il compagno non si aspettava la proposta, perché dal video che è stato poi postato sui social lo si può vedere decisamente sconvolto dalla proposta. Dopo aver detto “sì”, Valerio gli ha dato l’anello e tutti emozionati gli hanno augurato il meglio.

La reazione del compagno Luigi Calcara

Il compagno di Valerio non era noto a molti, infatti il cantante ha sempre mantenuta la sfera sentimentale lontana dai riflettori. Oggi con questa storia urla al mondo il suo amore per Luigi. Il futuro marito del cantante è un docente nel dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica dell’Università La Sapienza di Roma e di certo non si aspettava la proposta.

Per tutto il filmato condiviso nelle storie di Instagram, lo si vede visibilmente scioccato dalla situazione. Emozionato e incredulo è riuscito solo a dire “sì”. I due si sono poi abbracciati e tra le note di Eros Ramazzotti e gli applausi degli amici presenti si sono giurati amore eterno. Ora di certo daranno il via ai preparativi del loro matrimonio e del giorno più bello della loro vita.