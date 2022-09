“Vai dal nutrizionista”, la Celentano atterra la nuova allieva di Amici | VIDEO

Alessandra Celentano ha consigliato alla sua nuova allieva di Amici di andare da un nutrizionista per migliorare la sua forma fisica. Ecco il video.

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent più longevo della televisione italiana ha cominciato ad avere i suoi primi momenti che hanno fatto discutere il pubblico sin dalla prima settimana.

In particolar modo, tra gli utenti del web, si è aperto un confronto, a volte anche molto accesso, riguardo le parole e i metodi utilizzati dalla maestra Alessandra Celentano, docente di danza classica dalla terza edizione del talent.

Amici: le parole della Celentano alla sua allieva

Nel corso degli anni, la docente si è fatta conoscere per via della sua esigenza per quanto riguarda i canoni estetici e il talento dei ballerini, considerando molte volte fuori luogo alcuni allievi che sono entrati a far parte della scuola.

In particolar modo la sua rigidità in questo talent è emersa quando durante la sesta edizione del programma quando si è accanita nei confronti della ballerina Agata Reale per via del suo collo del piede non adatto ad una danzatrice.

Da quel momento in poi, la Celentano ha espresso senza mezze misure la sua idea di prototipo di ballerino e nel corso degli anni ha sempre trovato qualche difetto in uno o più allievi.

Più volte però, la maestra di danza ha rivelato che lei non ha nulla contro le persone che hanno un fisico diverso da quello che lei intende per fisico di ballerino e neanche contro le altre forme di danza.

Il suo pensiero riguarda quello che la danza impone e non per via di una tradizione o di un pensiero infondato ma per via di alcune determinate caratteristiche che se non in possesso potrebbe creare un problema a livello di esecuzione.

Sul web nel corso degli anni il pubblico si è diviso. C’è chi la critica dicendo che a volte offende sul personale gli allievi e che la danza non è solo classica e che quindi tipologie di fisico o di modi di ballare sono adatti ad altri tipi di ballo e altri che invece ritengono che le cose che dice sono sacrosante.

Il consiglio della maestra di danza classica

Secondo questi utenti, formati quasi sempre da persone che hanno avuto a che fare con il mondo della danza o l’hanno praticata, le parole della Celentano sono veritiere e che quando ci si ritrova a far i conti con le compagnie di danza o altre realtà nel campo del ballo, si hanno critiche ben più pesanti e ci si rende conto dei propri limiti.

Pertanto c’è chi difende la Celentano per essere sempre professionale e dire la sua per non illudere gli allievi e chi invece l’attacca per via dei suoi modi che non trovano appropriati in un contesto del genere.

Ma Alessandra Celentano è critica anche nei confronti dei propri allievi. Infatti in uno dei day time andati in onda durante la prima settimana di Amici, la docente di danza classica ha confessato alla sua allieva Rita di vederla un po’ gonfia.

Alessandra Celentano consiglia alla sua allieva di andare da un nutrizionista se vuole continuare a fare la ballerina e lo fa in un modo garbatissimo spiegandole i motivi #amici22 PIC.TWITTER.COM/TW2GCV1JFL — LaLUNAtica (@sono_lunatica) SEPTEMBER 25, 2022

Per questo motivo le ha consigliato di mangiare in modo diverso, stando ben attenta a farle capire che non deve non nutrirsi, che è fondamentale, ma di imparare a farlo nel modo giusto consigliandole di rivolgersi ad un nutrizionista.

Il consiglio è stato dato spiegando che in questo modo, levando un po’ di peso e modificando il suo aspetto fisico, riuscirà a migliorare sia nella danza che nei suoi movimenti.

Anche in questo caso c’è chi ha trovato garbata ed educata la richiesta e il consiglio della Celentano e chi invece ha visto le sue parole come un messaggio sbagliato da comunicare ai telespettatori a casa.