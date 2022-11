Sono giorni di ansia per la famiglia del medico Andrea Calcaterra, scomparso da 6 giorni dopo aver svolto un turno di lavoro a Biella.

Il 51enne lavora come radiologo nell’ospedale Maggiore di Novara e da quando è uscito di casa quel fatidico 15 novembre, non ha fatto più rientro.

Andrea Calcaterra scomparso da giorni

Risulta ormai scomparso da quasi una settimana il radiologo in carica presso l’ospedale Maggiore di Novara, Andrea Calcaterra. Il 51enne non è rientrato nella sua abitazione a Trecate, in provincia di Novara, dopo che in una mattinata come tante era uscito per recarsi a lavoro, stavolta a Biella, dove doveva svolgere un turno.

Non vedendolo rientrare, la moglie, dopo vari tentativi di contattarlo, ha sporto denuncia presso il comando dei Carabinieri di Novara.

Familiari e amici stanno vivendo ore di grande angoscia: il cellulare dell’uomo risulta staccato e nessuno ha notizie di lui.

Sui social hanno chiesto l’aiuto dei residenti chiedendo a chiunque sappia qualcosa di riferirlo alle autorità poiché ogni dettaglio potrà essere utile alle indagini.

I fatti

Andrea Calcaterra è dipendente a Novara ma presta servizio anche in altre strutture, come ad esempio l’ambulatorio di Galliate e la Casa della Salute di Sandigliano.

In quest’ultima, nel Biellese, si era recato proprio il giorno in cui poi è scomparso. Nella giornata di martedì scorso infatti, ha terminato il turno ma non è più rientrato a casa e nemmeno si è presentato il giorno seguente all’ospedale di Novara.

Dunque è scattato l’allarme e il caso è arrivato anche a “Chi l’ha visto?“. Nel famoso programma Rai che si occupa di persone scomparse, è stata più volte mostrata l’immagine del medico corredata da alcune informazioni quali la targa della sua Tiguan grigia e la zona dell’ultimo avvistamento a Verrés.

Le parole del collega

Tutti stanno cercando di contribuire e aiutare la famiglia con quante più informazioni possibili. Fra queste persone è intervenuto con dei post sui social anche il collega Alessandro Stecco, consigliere della Lega e collega di Andrea nell’ospedale Maggiore.

Stecco, anche presidente della commissione sanità del Consiglio regionale del Piemonte, ha parlato di lui come un uomo tanto amato e stimato, bravissimo nel suo lavoro, disponibile e molto simpatico.