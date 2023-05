Usa, tornado con danni ingenti

Usa: si fanno i conti delle condizioni meteorologiche estreme accorse. In queste ultime settimane vaste aree delle pianure meridionali degli Usa hanno assistito a forti tempeste, che hanno portato piogge intense e venti molto forti. In alcune di queste zone, le condizioni meteorologiche hanno portato alla formazione di diversi piccoli tornado.

Le cause della formazione dei tornado sono complesse e dipendono da una serie di fattori, tra cui la temperatura, l’umidità e la presenza di masse d’aria diverse. In alcuni casi, i tornado possono anche formarsi in aree dove il terreno è relativamente piatto e privo di ostacoli, come le pianure.

Usa, formazione di numerosi tornado

Le tempeste che hanno portato alla formazione di questi tornado hanno interessato diverse parti delle pianure meridionali, causando danni a edifici, automobili e altre infrastrutture. Le autorità locali e le squadre di soccorso sono state impegnate nella gestione degli interventi di emergenza, cercando di garantire la sicurezza della popolazione e di ripristinare la normalità il prima possibile.

Nonostante la preoccupazione causata da questi fenomeni atmosferici, è importante ricordare che i tornado sono eventi relativamente rari e che esistono metodi di prevenzione e di protezione che possono essere adottati per minimizzare i danni.

Ad esempio, seguire le indicazioni delle autorità locali e trovare riparo in luoghi sicuri può essere fondamentale per la propria sicurezza in caso di tempeste violente.

Inoltre, effettuare regolari controlli alle proprie abitazioni e alle proprie attività per verificare la loro resistenza alle intemperie può contribuire a prevenire danni in caso di fenomeni meteorologici estremi.

Situazione attuale

Nonostante le numerose tempeste che hanno generato una serie di tornado di varie dimensioni, fortunatamente, non sono stati segnalati danni alle persone, ma molte abitazioni e attività commerciali sono state colpite.

Il National Weather Service ha diramato un’informativa con la quale ha messo a conoscenza che circa 10 tornado si sono registrati nell’area dell’Oklahoma centrale, mentre una numerosità più elevata, ossia di circa 15, si è registrata in Kansas nord-ovest e in alcune parti del Nebraska sud-occidentale e del Colorado orientale.

Usa: gravi danni in Weskan

La città di Weskan, situata nel Kansas, ha subito gravi danni a causa dei violenti venti che hanno causato la rottura di molte finestre e il danneggiamento di strutture scolastiche.

Inoltre, alcune abitazioni nelle città di Noble, Newcastle, Tuttle e Cole, nell’Oklahoma, hanno riportato danni significativi.

Le autorità hanno dichiarato lo stato di allerta per un’altra serie di tempeste che potrebbero colpire la regione di Omaha, in Nebraska, anche nei prossimi giorni.

Gli esperti del Storm Prediction Center hanno affermato che questi eventi climatici potrebbero provocare ulteriori danni alle proprietà e raccomandano ai residenti della zona di prendere le dovute precauzioni.

Usa e tornado: le grandi pianure da sempre soggette a questi fenomeni

Le Grandi Pianure degli USA sono soggette a tornado. Questo perché le Grandi Pianure sono una vasta regione piatta che si estende per migliaia di chilometri a est delle Montagne Rocciose.

Si caratterizzano da un clima continentalizzato con inverni rigidi e secchi e estati calde e umide. Queste condizioni climatiche sono ideali per la formazione di tempeste violente, compresi i tornado.

Tornado: come si formano

I tornado si formano quando le masse d’aria calda e umida si scontrano con quelle fredde e secche, creando una grande instabilità atmosferica.

Le Grandi Pianure sono una regione in cui si verifica spesso questo tipo di scontro tra masse d’aria, poiché l’aria calda e umida proveniente dal Golfo del Messico si incontra con l’aria più fresca e secca proveniente dal Canada.

Questo rende le Grandi Pianure un terreno fertile per la formazione di tempeste violente e di conseguenza, per i tornado.

Gli eventi più estremi

Gli Stati Uniti sono soggetti a una grande quantità di tornado ogni anno e alcuni di essi sono stati particolarmente violenti. Ecco alcuni degli eventi più significativi degli ultimi decenni.

Il “Tri-State Tornado” che colpì Missouri, Illinois e Indiana il 18 marzo 1925. E’ considerato il tornado più mortale nella storia degli Stati Uniti, con 695 vittime .

. Il “Tornado Super Outbreak” del 3-4 aprile 1974 è stato il più grande tornado outbreak della storia degli Stati Uniti. Furono oltre i 148 tornado confermati in 13 stati, causando 330 morti.

Furono oltre i 148 tornado confermati in 13 stati, causando 330 morti. Il “Joplin Tornado” del 22 maggio 2011 è stato un tornado EF5 che colpì la città di Joplin, Missouri. Le conseguenze furono drammatiche: ben 158 persone persero la vita e 1000 rimasero ferite .

è stato un tornado EF5 che colpì la città di Joplin, Missouri. Le conseguenze furono drammatiche: . Il “Moore Tornado” del 20 maggio 2013 è stato un tornado EF5 che colpì la città di Moore, Oklahoma, uccidendo 24 persone e ferendone 212 .

. Il “El Reno Tornado” del 31 maggio 2013 è stato un tornado EF3 che colpì la città di El Reno, Oklahoma. Anche in questo caso ci furono dei morti: 8 persone , tra cui alcuni scienziati meteorologici .

Anche in questo caso , tra cui alcuni scienziati . Il “Tornado Outbreak” del 27-28 aprile 2014 causò 73 tornado confermati in 8 stati, con 35 morti.

In ogni caso, ogni tornado è un evento potenzialmente pericoloso perchè sia di difficile previsione che di difficile monitoraggio.