Usa: tempesta d’inverno, New York dichiara lo stato d’emergenza

New York dichiara lo stato d’emergenza sulla base delle previsioni meteo che affermano l’arrivo di tempeste invernali come prima non se ne erano avute. Ecco cosa succederà nelle prossime ore.

Una situazione senza precedenti e, in alcune zone di montagna sono anche previste temperature che toccheranno i -57°.

New York: emergenza neve

Il maltempo invernale non risparmia nessuno stato del mondo e, anche, il Nord America si trova a dover fare i conti con temperature molto fredde e neve copiosa come mai si era vista prima. A fare i conti con delle previsioni meteo poco incoraggianti è lo stato di New York questa volta.

Insieme ad altri stati quali Georgia, North Carolina, Oklahoma, Missouri, Kentuchy e Maryland, anche quello di New York dichiara lo stato d’emergenza per le prossime ore a causa di eventi atmosferici invernali. Sono previste, infatti, tempeste invernali o, come le hanno ribattezzate i media americani le cosiddette “snowmaggedon”, vere e proprie tempeste di neve.

L’emergenza non riguarda solo la neve che cadrà copiosa ma, anche, le temperature che subiranno un brusco calo. In alcune zone montuose sono previste, infatti, temperature che possono arrivare a toccare anche i -57°, e le raggiungeranno alcune zone del Wyoming.

Disagi anche per quel che riguarda i trasporti, in particolare quelli aerei, dove sono già stati cancellati ben 2300 voli. Disagi che colpiranno tutti gli americani, in particolare quelli che sono in partenza per le vacanze di Natale. La neve, cadendo copiosa, non provocherà solo danni al trasporto aereo, ma anche a quello su ferro e per la circolazione ordinaria delle strade ed autostrade.

Ma cosa hanno previsto, di preciso, i meteorologi? Un ciclone di gelo che si svilupperà vicino alla zona dei Grandi Laghi. Perché accadrà questo? A causa di una forte tempesta, spiegano gli esperti, la pressione atmosferica scende di colpo e questo provoca una sorta di “ciclone bomba” che causa, di conseguenza, vere e proprie bufere di neve, come sono previste nelle prossime ore in questi Stati dove l’emergenza è stata dichiarata.

Biden: “Non prendete sotto gamba l’emergenza”

Forti anche le parole del Presidente degli Stati Uniti, Biden, il quale ha chiesto a tutti i suoi cittadini di non prendere sotto gamba questa allerta meteo: “Questo non è come un giorno di neve quando eri un bambino” – ha dichiarato durante una conferenza stampa dal suo studio.

Non solo rischio neve, ma anche quello delle inondazioni. È stata, infatti, evacuata una comunità sulla spiaggia a sud di Buffalo. Sono, anche, attese delle alluvioni nella zona di Lake Erie e, ai residenti presenti in quella zona è stato dato l’ordine di evacuazione entro la serata.

Tempeste hanno colpito anche il Texas e, stando ad alcuni media americani, sarebbero già quasi 80mila le persone che non hanno più corrente elettrica a causa dei forti venti e della pioggia. Ma è un numero destinato a cambiare molto rapidamente. Al momento, proprio a Dallas, in Texas, si sono registrate temperature pari a -11° anche se, come dicevamo, in alcune zone del Paese, si raggiungeranno anche i -57°.