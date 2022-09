USA: superati i due milioni di immigrati arrestati al confine col Messico

Negli USA il numero storico di immigrati è stato incrementato dall’arrivo di cittadini provenienti da Venezuela, Cuba e Nicaragua, Già prima della fine di settembre, gli Stati Uniti hanno battuto questo lunedì il record di arresti di immigrati al confine con il Messico.

Per la prima volta, il numero di persone detenute nel territorio degli Stati Uniti dopo aver attraversato il Rio Grande ha superato i due milioni di persone in un anno. Anche se atteso secondo diverse proiezioni, il dato mette più pressione sull’amministrazione del presidente Joe Biden, che sta manovrando affinché l’immigrazione irregolare non diventi, insieme all’economia, le questioni centrali che guidano le elezioni legislative di novembre.

La pietra miliare arriva in un momento in cui i governatori repubblicani utilizzano gli immigrati come parte di un gioco politico, inviandoli su autobus e aerei charter diretti alle roccaforti democratiche nel nord del paese. Gli agenti della pattuglia di frontiera hanno arrestato 203.598 persone nel mese di agosto. È stato il culmine di un’intensa estate, il periodo dell’anno in cui si registra il maggior flusso migratorio al confine tra Messico e Stati Uniti e maggio già annunciava la tendenza al rialzo.

In quel mese furono arrestate 293.000 persone, il che già significava un aumento rispetto ad aprile. Le autorità del Customs and Border Protection Service (CBP, per l’acronimo in inglese) stimano che entro la fine dell’anno fiscale 2022 (che si quantifica da settembre 2021 a fine mese) saranno stati effettuati oltre 2,3 milioni di arresti . Questa cifra prevede che la stessa persona possa essere stata trattenuta più di una volta grazie a una regola imposta da Donald Trump nella pandemia e preservata da Biden.

Ciò consente la rapida espulsione degli immigrati, che possono ritentare la traversata giorni dopo. Il numero storico è stato raggiunto grazie all’aumento dell’arrivo di cubani, venezuelani e nicaraguensi negli Stati Uniti. Questi rappresentano un terzo degli arrestati ad agosto. “I regimi comunisti falliti in Venezuela, Nicaragua e Cuba stanno causando una nuova ondata migratoria nell’emisfero occidentale, compreso un aumento delle apprensioni al confine meridionale”, ha affermato in una nota il commissario del CBP Chris Magnus.

Il funzionario ha spiegato lunedì che la mancanza di relazioni diplomatiche con questi tre paesi ha reso difficile il rimpatrio di questi cittadini nelle loro nazioni.Inoltre, i cittadini provenienti da Russia e Ucraina colpiti dalla guerra iniziata da Vladimir Putin nell’Europa dell’Est hanno aggiunto arrivi durante tutto l’anno fiscale, sebbene questo tipo di immigrato sia stato accolto con un processo diverso dalle autorità di immigrazione.

In totale, il CBP avrà effettuato 600.000 arresti in più quest’anno fiscale rispetto allo scorso anno, che si è chiuso con 1,7 milioni di incontri, eufemismo con cui vengono riportate le azioni di sorveglianza al confine con il Messico. Sebbene la migrazione dei messicani sia ancora su livelli superiori a quelli registrati durante l’amministrazione Trump, la detenzione di questi e dei centroamericani è diminuita del 43% rispetto allo stesso dato di agosto 2021.

Il calo risponde alle pressioni di Washington sui governi regionali per controllare e ridurre il flusso dai paesi di invio, un compito che è caduto nelle mani del vicepresidente Kamala Harris. Un funzionario del Dipartimento per la sicurezza interna ha spiegato lunedì che gli Stati Uniti hanno mobilitato 23mila agenti lungo i confini di Messico, Guatemala e Honduras, per scoraggiare il passaggio dei migranti verso nord.

Lo sforzo ha dato i suoi frutti, secondo il portavoce, poiché l’avanzata di circa 57.000 migranti è stata interrotta. Questo non è solo l’anno più impegnativo. È anche il più letale per coloro che intraprendono il viaggio dai propri paesi, soprattutto se originari del triangolo settentrionale dell’America centrale.

La Border Patrol ha riferito ad agosto che nell’anno fiscale in corso era stata documentata la morte di oltre 200 migranti nel solo distretto di Del Río, la zona calda per l’immigrazione irregolare e dove c’è stato un forte aumento degli annegamenti grazie all’aumento di il fiume. Il numero è un enorme salto rispetto ai decessi negli altri anni. Tra il 1998 e il 2020 la media dei decessi in quella zona non ha mai superato i 50. Due anni fa, compreso, il numero dei decessi totali negli oltre tremila chilometri di confine comune era di 247.