Secondo i politologi di Washington, Joe Biden avrebbe ordinato l’operazione di polizia aerea contro i palloni spia cinesi in risposta alla pressione della politica interna degli Stati Uniti, che andava oltre l’opposizione repubblicana.

È stato scoperto che questi palloni cinesi avevano violato lo spazio aereo degli Stati Uniti per anni senza essere ostacolati. Biden avrebbe deciso di utilizzare i missili per abbattere il pallone e gli “oggetti non identificati” per non apparire debole.

Ora che sono stati recuperati i pezzi di questo presunto pallone spia, gli Stati Uniti vogliono inchiodare Pechino. Al momento si parla di un possibile incontro il 17 e l 19 febbraio a Monaco, ma ancora non c’è niente di certo.