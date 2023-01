Usa questo rimedio casalingo e ogni macchia di sporco dai calzini svanirà subito

I calzini, soprattutto quelli di chi fa sport, potrebbero riempirsi di macchie difficili da togliere. Per fortuna, esiste un rimedio casalingo. Vediamo quale.

Basta qualche ingrediente naturale per liberarsi dalle macchie, anche quelle più resistenti, dai calzini.

Calzini sporchi, che problema!

Chi non ha mai avuto a che fare con delle macchie ostinate sui calzini alzi la mano! Impossibile non aver lottato con qualche macchia scura sui calzini dei propri bimbi o dei propri calzini. Chi fa sport, trekking ma anche i bambini che amano andare in giro scalzi, rischia di sporcare irrimediabilmente i propri calzini. Anche se ne abbiamo tanti nel cassetto della biancheria, non possiamo certo buttarne via un paio al giorno.

Dopo un lavaggio in lavatrice, anche ad alte temperature, però, i calzini potrebbero comunque non uscire bianchi come un tempo. Lo stesso potrebbe succedere se si pretratta: le macchie potrebbero non andare via, anzi. Vediamo, dunque, un metodo che farà tornare come nuovi i nostri calzini e che, soprattutto, ci farà risparmiare tempo e denaro, quello speso per i prodotti chimici, spesso inutili, che siamo soliti usare.

Come rimediare

Gli ingredienti che ti serviranno per pulire rapidamente i tuoi calzini sporchi, sono reperibili in qualsiasi cucina e sono molto economici. Si tratta, infatti, di un ingrediente principe per le pulizie domestiche ovvero il bicarbonato di sodio che è famoso per il suo potere sbiancante, igienizzante e anti odore. Un altro ingrediente è l’aceto di vino bianco che, in combinazione con il bicarbonato, ha un grande potere sgrassante.

In un recipiente, metti mezzo litro di acqua calda. Aggiungi un cucchiaio da cucina di bicarbonato di sodio e un cucchiaio da cucina di detersivo per i piatti. Ancora, ti serviranno due cucchiai di aceto di vino bianco e un cucchiaino da caffè di sale fino. Mescola molto bene gli ingredienti.

Dopo che gli elementi si sono ben sciolti insieme, inserisci all’interno del recipiente, i calzini sporchi servendoti di un guanto. Tienili in ammollo per circa due ore. Trascorso il tempo necessario per l’ammollo, estrai i calzini e vedi immediatamente come sono tornati al loro bianco candido originale.

Successivamente, potrai lavare i calzini come di consueto, a mano o con il classico lavaggio in lavatrice. Potrai applicare questo metodo anche sugli indumenti molto sporchi, per ottenerli bianchi come nuovi. Se si tratta di indumenti molto delicati, ti consigliamo di provare il rimedio su una piccola porzione di tessuto e poi procedere all’immersione completa dell’indumento in questione.

Dopo aver provato questo rimedio, nessuna macchia farà più paura e siamo sicuri che lo utilizzerai sempre, anche per altri indumenti abbastanza sporchi. Il rimedio, infatti, funziona anche sulle macchie ostinate come possono essere quelle di fango ed erba.