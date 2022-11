Usa, la situazione politica a una settimana dai midterm

Gli Usa si apprestano a votate per i midterm, ovvero le elezioni di metà mandato che avvengono dopo due anni dalle elezioni presidenziali.

La situazione attuale negli Stati Uniti vede i democratici in difficoltà e quindi la rimonta dei repubblicani. I sondaggi mostrano un calo decisivo e continuo che rischia di sorprendere Joe Biden e catapultare la politica statunitense nel caos.

Midterm Usa, la situazione politica negli Usa

Le elezioni di metà mandato negli Usa si terranno tra una settimana ma si è registrata un’affluenza record anticipata che ha rivelato uno scenario già noto ma che è in costante peggioramento.

Gli Stati Uniti, infatti, stanno vivendo una situazione politica molto delicata che si sta facendo sentire anche nella quotidianità della popolazione. Come abbiamo potuto vedere dagli avvenimenti delle ultime settimane, la tensione tra oppositori politici è alle stelle.

Da un lato troviamo Donald Trump e i repubblicani che hanno puntato nella campagna elettorale con temi caldi in ambito economico, come per esempio il costo del carburante in continuo rialzo che negli Usa sta creando importanti problemi. Ma ha anche puntato molto sul tema dell’inflazione in crescita e sul fatto che Joe Biden, attuale presidente a stelle e strisce, non abbia attuato nei due anni di mandato azioni per riequilibrare l’economia.

Il presidente in carica, dal canto suo, ha invece avuto un momento di down negli ultimi due mesi in quanto a campagna elettorale. Ha spinto molto sul diritto d’aborto che è un tema caldo ma non come quello economico. Proprio sull’economia il Partito democratico ha deciso di non esporsi per evitare gli attacchi repubblicani, ma ciò che voleva evitare si è verificato comunque.

Biden ha inoltre calcato la mano, per questi midterm, sul fatto che una vasta fascia dei sostenitori di Trump sia estrema. Il presidente ha ragione e la riprova è stata evidente con il tentato omicidio del marito di Nancy Pelosi di pochi giorni fa. Ma questo non riempie le tasche delle famiglie statunitensi e ha fatto sì che la preferenza dei cittadini Usa, nei suoi confronti, è scesa sensibilmente proprio ora che si avvicinano le elezioni.

Sondaggi e previsioni delle elezioni di midterm negli Usa

Negli Usa in questo momento per i midterm Biden è abbastanza impopolare. Questo sentimento è condiviso anche dei sostenitori democratici. Secondo i dem, il presidente non ha portato numeri e risultati che avrebbero potuto aiutarlo a livello di popolarità.

Se due mesi fa la visione prognostica vedeva il presidente perdere il Congresso ovvero non riuscire ad avere la maggioranza sia alla Camera che al Senato, ora il discorso si fa più serio. Stando ai sondaggi, infatti, Biden perderà quasi sicuramente la Camera ma ha ancora discrete possibilità di mantenere la maggioranza al Senato.

Il Wall Street Journal ha lanciato un sondaggio dove ha posto la domanda: “Se le elezioni per il Congresso si tenessero oggi, saresti più disposto a votare un candidato Democratico o uno Repubblicano?”.

La risposta dei partecipanti ad agosto ha rivelato il 47% in favore dei dem e il 44% a favore dei repubblicani. Oggi però i dati si sono invertiti e il 46% delle preferenze va ai repubblicani.

I sondaggi per i Midterm Usa mostrano, quindi, un vantaggio di Trump. Nonostante si tratti di un risultato provvisorio la situazione preoccupa molto i democratici.