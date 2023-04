Robert Kennedy Junior ha formalizzato la sua candidatura alla Casa Bianca. Il nipote di John Kennedy alle presidenziali del 2024 per i democratici.

E’ arrivata l’ufficialità per la candidatura di Robert Kennedy Junior. Il figlio di Bob Kennedy e nipote di John aveva già informato di voler correre per le presidenziali del 2024, all’intero del partito democratico americano. Sarà sfida contro Joe Bide, ma la sua fissazione per i vaccini e le sue teorie del complotto potrebbero riempire la pancia dell’elettorato di destra americano.

Usa, il Bob Kennedy Jr. si candida alle presidenziali del 2024

Era nota lo volontà di Bob Kennedy Jr. di correre per le presidenziali del 2024, ma adesso la sua candidatura è ufficiale. Il figlio di Bob Kennedy lotterà con Biden per la nomination all’interno del partito democratico. Una sfida che rischia di risultare persa in partenza per l’ex avvocato ambientalista, che negli ultimi anni ha avuto pensieri soprattutto per le teorie del complotto riguardanti il Covid e i vaccini.

La notizia ufficiale della candidatura è arrivata nella giornata di oggi a Boston: “Sono qui per annunciare la mia candidatura alle elezioni. Ringrazio mia moglie: la conoscerete, è molto divertente e sarà bello averla alla Casa Bianca”.

Controversie, oltre al Covid, anche all’interno della famiglia che non sosterrebbe a pieno le sue campagne politiche. Divisioni che però Kennedy ci ha tenuto subito a trattare paragonandole a quelle degli States che lui stesso vorrebbe placare: “Una parte della mia famiglia non è qui con me oggi. Molti di loro non sostengono quello che sto facendo: hanno una visione diversa della politica e rispetto le loro opinioni“.

Bob Kennedy Jr: un No Vax alla Casa Bianca?

C’è chi si aspetterebbe che i No Vax negli Stati Uniti siano legati inevitabilmente ed esclusivamente – soprattutto dopo i fatti dell’assalto al Campidoglio – al partito repubblicano. Invece anche i democratici hanno avuto le proprie pecore nere all’interno del gruppo. E questa volta ha un nome e un cognome piuttosto pesanti, visto che si tratta del nipote di JKF.

Robert Kennedy Junior, figlio di Bob, è uno dei leader del movimento No Vax americano, democratico, con un passato da avvocato ambientalista.

Anche lui, come l’ex presidente Trump, ha avuto le sue rogne con i social network, Instagram su tutti, che gli ha negato l’accesso e ha cancellato l’account per aver diffuso informazioni false su vaccini e sul Covid. Una fissazione, per i vaccini in generale, nata 10 anni fa.

Nel 2021 l’apice, con le battaglie contro il green pass e la pubblicazione del libro The Real Antony Fauci nel quale accusa il virologo americano di aver contribuito a uno “storico colpo di stato contro la democrazia occidentale“.

Il maggiore portavoce dei No Vax negli States, che nel 2023 ha intentato causa in Texas contro società di informazione del calibro della BBC e di Reuters, con l’accusa di collaborazione con le piattaforme social votate alla censurare i suoi contenuti.