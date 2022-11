Il capo del comando militare strategico degli Stati Uniti ha analizzato la situazione legata allo sviluppo nucleare e ha affermato che la Cina sta procedendo molto più velocemente delle forze armate statunitensi.

L’allerta nucleare è stata resa pubblica e lo ha fatto direttamente Charles Richard. La Cnn ha riportato le preoccupazioni del funzionario riguardo a un divario nucleare Usa-Cina importante, che ha messo in allerta il Paese. Sono momenti di tensione fra il governo statunitense e quello cinese date le divergenze in atto che riguardano principalmente la guerra in Ucraina, la tanto discussa guerra dei chip, senza dimenticarsi della delicata questione di Taiwan.

Usa, allerta sviluppo nucleare della Cina

Gli Stati Uniti hanno esternato la loro preoccupazione sullo sviluppo nucleare cinese che ha superato le potenzialità delle forze armate Usa. A riferirlo è direttamente il capo del Comando Militare per lo sviluppo nucleare ovvero Charles Richard.

La dichiarazione mette in guardia sulla differenza che attualmente divide la due potenze in ambito nucleare. “Non importa quanto sia buono il nostro piano operativo, non ne avremo abbastanza. La Cina sta sviluppando il suo programma nucleare molto più rapidamente degli Usa”. Un allarme chiaro e conciso che lo stesso comandante ha definito un problema a breve termine.

La Cina sta portando avanti il piano di sviluppo nucleare in maniera decisa e i progressi fatti sono notevoli e in continua evoluzione. Le armate statunitensi sono in svantaggio rispetto al governo cinese.

L’ammiraglio ha parlato al Simposio annuale della Naval Submarine League chiuso al pubblico. Nonostante ciò, le informazioni sono state pubblicate in un articolo del dipartimento della difesa. Una concreta problematica che Richard ha definito grave e nonostante gli sforzi ha spiegato che la Cina è molto più avanti degli Stati Uniti in ambito nucleare.

Ha riferito: “Non importa quanto sia buono il nostro piano operativo o quanto siano bravi i nostri comandanti, o quanto siano buone le nostre forze, non ne avremo abbastanza. E questo è un problema a breve termine”. Secondo Richard i cinesi sono gli unici veri concorrenti che possono dare filo da torcere e in questo momento per superare le capacità Usa.

Gli Stati Uniti affermano che la Cina è l’unica potenza che può sfidarli non sono militarmente ma anche sui piano diplomatico, economico e tecnologico.

Gli attriti tra il governo cinese e gli Stati Uniti

Usa e Cina stanno vivendo un momento conflittuale che è scaturito per diversi fattori scatenati. Primo su tutti la delicata questione di Taiwan dove gli Stati Uniti si sono esposti dopo la visita di Nancy Pelosi e le successive affermazioni di voler intensificare i rapporti commerciali. Ma non solo, perché si sono detti pronti a difendere l’isola nel caso di un attacco.

La Cina ritiene questa intromissione inaccettabile soprattutto perché considera Taiwan una proprio provincia ribelle. Ciò vuol dire che il problema è qualcosa di interno al governo cinese e la sovranità territoriale non deve essere messa in discussione.

Ma ci sono anche altre due questioni che stanno creando attrito e sono la guerra dei chip dove gli Usa hanno impiego limitazioni importanti a livello internazionale che limitano la Cina.

Ultimo punto ma non per importanza la guerra in Ucraina. Dove il governo cinese si è detto contro l’uso del nucleare ma non sta utilizzando la sua influenza per mettere un punto al conflitto e quindi secondo gli Usa non si espone come dovrebbe.