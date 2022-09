Uribe: “Contribuiremo a fare del governo Petro una socialdemocrazia”

L’ex presidente Uribe assume il ruolo di leader dell’opposizione e corre per cercare di spostare al centro l’Esecutivo di sinistra.

Álvaro Uribe è la persona che ha gestito più potere negli ultimi decenni in Colombia. Sono stati 20 anni a presiedere o nominare presidenti e a gonfiare una bolla scoppiata durante la legislatura del suo accolito Iván Duque. Nelle ultime elezioni, in cui la sinistra è salita al potere per la prima volta nella storia moderna del Paese, Uribe è scomparso.

Uribe si è candidato come il leder della “opposizione costruttiva” al governo Petro

Il suo partito non aveva nemmeno un candidato. Sembrava la fine di un politico indefinibile. Uno dei suoi più grandi nemici, Gustavo Petro, ora governa il paese. Ed è lì che l’ex presidente ha trovato una maniglia per riprendere fiato. Con un’opposizione frammentata e senza lucidità, Uribe si è candidato martedì come il leder della “opposizione costruttiva” al governo Petro. Il presidente non aveva aperto le porte della Casa de Nariño a nessun politico fino ad oggi.

Che Uribe sia il primo risponde a diversi motivi. La prima è che il potere di Uribe nelle ore basse è in certi settori addirittura maggiore di quello che i nuovi nomi protagonisti dell’ultima campagna elettorale non sono riusciti a unire. Né Rodolfo Hernández, che stava per conquistare la presidenza e che già la scorsa settimana aveva annunciato di lasciare il Senato per tentare la fortuna nella politica regionale.

Nemmeno Fico Gutiérrez, il candidato di destra che non è nemmeno arrivato al secondo turno. Petro è interessato a stringere la mano di Uribe per temperare gli animi su più fronti, alterati dal numero di riforme che il presidente vuole attuare. L’incontro ebbe luogo il giorno dopo le prime marce sociali dell’era Petro, e non fu nemmeno un caso. Uribe è stato l’unico a rilasciare dichiarazioni dopo l’incontro.

Il suo tono suonava, soprattutto, conciliante. Non c’era una parola più alta di un’altra, nemmeno una squalificante nei confronti di colui che chiamava continuamente “Presidente Petro”. Ha detto che non voleva “polarizzare” il paese e ha promesso di lavorare per “contribuire al fatto che Petro sia un governo di socialdemocrazia, non uno del socialismo fallito del 21° secolo”.

Ha ripetuto più volte che, se era ancora qui “a lavorare per la Colombia”, era perché l’attuale Esecutivo non seguisse la strada della sinistra latinoamericana, ma il modello europeo, dove assicurava che sia la destra che la sinistra governare con “equidistanza dal centro”.L’incontro era stato venduto come un incontro per parlare di riforma fiscale, ma quello non era il primo punto toccato da Uribe alla stampa.

Se c’è un settore in cui il presidente del Centro Democratico continua a godere di un’enorme reputazione e potere, è sul campo. Tra gli allevatori e gli uomini d’affari delle campagne, tra i grandi proprietari terrieri —di cui fa parte—. Ed è proprio qui che si apre uno dei maggiori problemi che l’attuale governo deve affrontare.

La riforma agraria è stata una delle promesse elettorali a cui Petro tiene di più

La riforma agraria è stata una delle promesse elettorali e una delle lotte che l’attuale presidente ha condotto per un decennio. L’impegno a porre fine al saccheggio e a cedere la terra ai contadini e ai diseredati ha incoraggiato settori della popolazione che non si erano mai visti rappresentati negli edifici del potere a Bogotà. Ora, questi stessi richiedono velocità e soluzioni immediate. Dall’inizio del mandato, il 7 agosto, si sono moltiplicate le invasioni di terra, già comuni, ma non a questo livello.

Il ministro dell’Agricoltura, Cecilia López, ha riconosciuto che si trattava di un problema che consisteva nell’offrire risultati il ​​prima possibile. La scorsa settimana, il governo ha annunciato che tra settembre e novembre consegnerà 681.000 ettari di terra a 12.000 contadini, indigeni e comunità afro-discendenti. D’altra parte, la pressione delle invasioni metteva in guardia i proprietari. Là dove Uribe può mediare.

Il potente presidente della federazione zootecnica, José Félix Lafaurie, ha annunciato un paio di settimane fa sui social la creazione di gruppi di allevatori “di reazione solidale” per agire in difesa di chiunque sia stato colpito dalle invasioni. Da allora la questione si è moltiplicata in altri settori di attività del settore, cercando l’unità di fronte alle occupazioni. Questi annunci risvegliano un passato molto recente in Colombia.

Negli anni ’90 sono stati creati i cosiddetti gruppi Convivir per difendere la proprietà rurale, che ha finito per essere all’origine del paramilitarismo.Uribe ha voluto sottolineare che è stato “un grande passo” che il governo non parli di espropriare i terreni. Durante il suo discorso, l’ex presidente ha usato un ruolo di messaggero: “Mi chiamano o mi scrivono e mi dicono: per favore, dica al presidente Petro che le forze di sicurezza ci proteggono dalle invasioni”.

Nell’incontro si è parlato anche di fiscalità, la prima grande riforma che Petro vuole realizzare per aumentare le entrate da destinare ad altre voci. Lì Uribe rese chiara la sua visione. “Lasciando che l’economia cresca e controllando l’evasione, il presidente Petro potrebbe conformarsi senza una riforma fiscale. Ma c’è una decisione politica che rispettiamo, per questo suggeriamo delle modifiche”.

Questo è il secondo incontro tra i due politici. Il primo, a sorpresa, è avvenuto il 1° luglio, 12 giorni dopo le elezioni. Era il modo del leader della sinistra di dire che avrebbe governato per tutti. Se Uribe si sedesse con lui, chi non lo farebbe? Quel giorno l’ex presidente parlò di una “ragionevole opposizione”. Questo martedì, due mesi e mezzo dopo, ha fatto riferimento a una “opposizione costruttiva”. L’uomo che non vince più le elezioni in Colombia sta ora guadagnando il peso del contropotere del governo.