Una turista italiana è stata ferita da un proiettile in Corsica

La donna, una turista italiana in vacanza in Corsica, si trovava nel suo camper quando è stata raggiunta da un proiettile.

Una serie di colpi di arma da fuoco attraverso il camper. Una vacanza trasformatasi in incubo per una coppia di italiani in Corsica a Casanova. La signora Maura Cavallero di 58 anni è stata ferita, mentre il marito è rimasto illeso. Lo ha confermato oltre alla polizia locale anche la sorella della donna ferita, contattata dall’Ansa. Inizialmente le sue condizioni erano parse gravi, ma dopo l’operazione condotta all’ospedale di Corte la scorsa notte la donna è fuori pericolo: “Condizioni stazionarie“.

Corsica, ferita una turista italiana di 58 anni: colpi di arma da fuoco sul camper

La sparatoria è avvenuta, secondo quanto affermato dalla procura locale, vicino a Corte a Casanova. Vittime due italiani, una donna di 58 anni e il marito, rimasto illeso. Ad avere la peggio la signora Maura Cavallero, che ha riportato alcune ferite.

Dei colpi di arma da fuoco hanno infatti attraversato il camper della coppia italiana in vacanza, colpendo la donna in un parcheggio sulngo la strada RT 20, nella serata di ieri intorno alle 22. Recentemente è intervenuta all’Ansa la signora Claudia Cavallero, sorella di Maura, imprenditrice di Sestri Levante in provincia di Genova, dove risiede insieme al marito.

“Le condizioni di mia sorella – dice la signora Claudia – per fortuna sono stazionarie e speriamo tra qualche giorno di poterla trasferire a Genova“. La donna ha fatto sapere che i medici sono stati molto disponibili e bravissimi ad intervenire repentinamente visto che il proiettile aveva raggiunto l’intestino. Una seconda pallottola, ha detto sempre la sorella della vittima contattata dall‘Ansa, avrebbe sfiorato la testa di Maura: “Incredibile che tutto questo possa succedere in una meta turistica”.

Il quotidiano locale Corse-Marin ha riportato che la famiglia in Corsica da tre giorni sarebbe dovuta rientrare in Italia nella giornata di oggi, ma che la donna è stata portata in ospedale a causa della ferita riportata. Una volta ricoverata la 58enne è stata operata all’addome a Bastia. Secondo quanto riportato dal quotidiano non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Inizialmente la donna era stata portata all’ospedale di Corte, dove era avvenuta la sparatoria, poi le sue condizioni avevano convinto i medici a trasferirla in elicottero a Bastia. L’operazione, ha fatto sapere l’equipe di specialisti che si è occupata della paziente, è durata tutta la notte. Adesso la paziente, secondo le parole del procuratore, dovrebbe essere fuori pericolo.

Aperta un’inchiesta per tentato omicidio

La procura di Bastia, secondo quanto affermato dalle forze dell’ordine, ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio. Secondo gli inquirenti, non sarebbe stato esploso per caso il colpo che ha ferito la turista italiana. Lo ha detto il procuratore Arnaud Viornery, che ha recentemente risposto alla stampa facendo il punto sulla situazione.

Il camper, quando è stato raggiunto dal fuoco, era in un’area di sosta anche se diversi turisti praticano il campeggio libero, ossia si posizionano in diverse zone non adibite a camping o roulotte.