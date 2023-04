Una ragazza è stata violentata alla stazione centrale di Milano

By

Una giovane ragazza ha denunciato una violenza sessuale, che si è consumata alle prime ore del mattino di ieri, 27 aprile 2023, alla stazione Centrale di Milano.

La ragazza di 20 anni si trovava alla stazione per prendere il treno in direzione di Parigi, è stata trascinata in ascensore dal suo aggressore, picchiata e violentata. Fermato un uomo.

Ragazza 20enne violentata nella stazione centrale di Milano

Nella giornata di ieri, giovedì 27 aprile 2023, intorno alle ore 6 del mattino si è consumata l’ennesima violenza nei confronti di una donna.

Questa volta si tratta di una giovane 20enne che si trovava alla stazione Centrale di Milano per prendere un treno diretto a Parigi.

La ragazza ha denunciato la violenza raccontando che mentre stava raggiungendo il suo binario, per prendere il treno per Parigi, è stata trascinata all’interno di un ascensore, picchiata e violentata.

Dalle prime informazioni sembra che ad aver compiuto la violenza sia stato un uomo senza fissa dimora che si trovava nella stazione, attualmente l’uomo è in stato di fermo.

Il fermo ai danni dell’uomo è stato disposto dalla pm di Milano, Alessia Menegazzo, che era di turno ieri. Sul caso stanno indagando la procura e anche la Polfer, la polizia ferroviaria milanese.

La violenza dilaga intorno e nella stazione Centrale di Milano

Quello di ieri mattina non è stato un caso isolato, sono sempre più frequenti le aggressioni all’interno delle stazioni che vedono come vittima molto spesso le donne.

Nei primi giorni di aprile un’altra ragazza aveva denunciato una violenza subita sul treno dei pendolari partito da Milano Porta Maggiore.

La ragazza, 21enne, aveva raccontato che con l’uomo si era scambiata poche parole prima della partenza per avere informazioni su come poter raggiungere Bergamo.

Alla partenza del treno l’uomo l’ha immobilizzata e l’ha poi violentata. La ragazza in qualche modo riuscì a divincolarsi e a scappare dal suo aggressore trovando aiuto nel controllore del treno con il quale ha raggiunto immediatamente la polizia.

Nonostante l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine con la chiusura delle porte, ormai era già troppo tardi perché l’uomo di circa 40 anni e forse di origini sudamericane era riuscito a scappare.

Un’altra ragazza giovanissima appena 18 anni i primi giorni di febbraio ha denunciato una violenza sessuale avvenuta intorno alle ore 20 nella stazione Centrale di Milano.

La ragazza di origini straniere ha chiesto soccorso alla Polfer presente in stazione a cui ha raccontato dell’avvenuta violenza, a seguito della sua richiesta di aiuto sono state chiamate le forze dell’ordine e la ragazza è stata accompagnata in una clinica per accertamenti.

Questi episodi confermano quanto il sindaco Giuseppe Sala ha più volte denunciato, ossia che la necessità di ulteriori misure di sicurezza soprattutto nello scalo ferroviario e nelle strade limitrofe.

Lo scorso febbraio 2023, tra Sala e la premier Giorgia Meloni c’era stato un vertice proprio per affrontare anche le problematiche relative alla sicurezza.

In questa occasione Sala ha chiesto che vengano realizzati più interventi all’interno della Stazione Centrale con un presidio sempre attivo all’interno dello scalo.

Questo ha dato via ad una collaborazione tra Comune e Stato che si spera porti presto ai risultati sperati, ossia a rendere la stazione Centrale di Milano un luogo sicuro in cui ogni persona possa viaggiare in sicurezza.