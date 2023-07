Una nuova truffa sta colpendo milioni di italiani: chi avrà soldi in meno sul conto

By

Attenzione ai vostri conti correnti, una nuova truffa sta colpendo milioni di italiani. Ecco come funziona.

Tantissimi italiani hanno denunciato una nuova truffa che svuota il conto corrente. Scopriamo come funziona e soprattutto le strategie da mettere in atto per evitare di perdere i nostri risparmi.

Truffe e risparmi: attenzione al conto corrente

La tecnologia viene incontro agli utenti che oggi possono gestire i propri risparmi comodamente da casa. In che modo? Collegandosi semplicemente, tramite applicazioni da scaricare sul cellulare, alla propria banca online.

Sebbene i nostri conti correnti, almeno virtualmente, sono protetti da chiavi di sicurezza e password, non è comunque impossibile che degli hacker informatici possano prendere pieno possesso dei nostri dati e svuotarci il conto corrente.

Non è la prima volta che ascoltiamo o leggiamo storie di poveri malcapitati che si sono ritrovati senza soldi in banca. Molte truffe ingegnose sono messe in atto sfruttando la tecnologia e la tecnica del phishing.

Quest’ultima consiste per l’appunto nell’imbrogliare la vittima utilizzando messaggi o chiamate e pilotate, facendo credere al cliente di essere in contatto con la propria banca.

C’è una nuova truffa che sta colpendo milioni di Italiani. Attenzione se utilizzate il cellulare per collegarvi alla banca telematicamente. Ecco come operano i cybercriminali.

Ecco la nuova truffa che sta colpendo milioni di italiani

Una nuova truffa sta colpendo milioni di italiani e svuotando il conto corrente di lavoratori che conservano in banca i propri risparmi. Si tratta di una tecnica di vishing vocale utilizzata da alcuni cybercriminali informatici in Corea del Sud ma che da qualche giorno è arrivata anche in Italia: stiamo parlando di “Letscall”.

Alcuni cybercriminali hanno sviluppato delle applicazioni sofisticate ma molto dannose in grado di distribuire malware e virus attraverso pagine web false che compaiono su Google Play.

L’obiettivo degli hacker è quello di captare informazioni private e riservate, come dati per accedere alle applicazioni bancarie, e svuotare così il conto corrente. Ma come funziona davvero “Letscall”? Lo scopriamo insieme. Innanzitutto, l’utente si ritrova a cliccare su una pagina web finta che compare su Play Store.

Questa pagina rimanda ad un link attraverso il quale si chiederà di scaricare una finta applicazione bancaria. Come è possibile cadere in questo tranello? I modi sono diversi: SMS, chiamate pilotate, email false.

Una volta scaricata l’applicazione, il nostro dispositivo sarà infettato da un malware in grado di rubare tutti i codici di sicurezza, password e informazioni private. Attraverso delle chiamate preregistrate, i poveri malcapitati si ritroveranno ad ascoltare finti audio quando tenteranno di mettersi in contatto con il proprio istituto di credito.

Seguendo la voce guida e cliccando sui numeri che corrispondono a varie opzioni, ecco che i cybercriminali entrano in possesso delle informazioni necessarie per svuotare il conto corrente.

Questa nuova truffa sta colpendo milioni di italiani e preoccupando le banche. Bisogna prestare massima attenzione quando si naviga in rete o anche quando si clicca su pagine web che compaiono su siti ufficiali o store come quelli presenti su tutti i dispositivi elettronici. “Letscall” è una tecnica di vishing davvero sofisticata, pensata da argute menti criminali che non si fanno scrupoli a svuotare il conto corrente altrui.