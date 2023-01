Una montagna di problemi in arrivo sul lavoro per questi segni: gennaio sarà tutto fuorché calmo

Per questi segni zodiacali il mese di gennaio sarà tutt’altro che tranquillo. Ecco cosa dice l’oroscopo e di quali si trattano.

Il 2023 è iniziato da solo una settimana e tutti noi vogliamo già sapere come saranno i prossimi mesi e cosa c’è da aspettarsi per capire se qualcosa nella nostra vita cambierà oppure no.

Pertanto, spesso, tendiamo ad ascoltare o a leggere le previsioni astrologiche che vengono declamate da tantissimi esperti sia sui quotidiani che in tv, e che spesso sembra che riescano a indovinare quello che accadrà.

Oroscopo: ecco i tre segni che devono stare molto attenti ai restanti giorni di gennaio

Basti pensare che nella giornata del 1 gennaio nella trasmissione Domenica In così come nello speciale de I Soliti Ignoti del 6 gennaio, è stato invitato il famoso astrologo Paolo Fox, per parlare di come sarà l’anno per ogni segno zodiacale.

Ma oltre lui, tantissimi altri esperti sono stati invitati nei salotti delle trasmissioni più importanti parlando di quello che i nativi sotto un determinato segno dovranno aspettarsi da questo 2023.

Ognuno di noi, infatti, è nato sotto un segno zodiacale che coincide con una delle costellazioni del firmamento e sembra che tutti coloro che sono accumunati da un segno, abbiano caratteristiche e peculiarità simili.

Secondo questi astrologi, il nuovo anno, sarà per la maggior parte dei segni, un anno di rinascita dove le finanze potrebbero avere un aumento anche se per ogni segno zodiacale il tutto avverrà in mesi diversi.

Per questo, tre segni in particolare, dovranno essere molto attenti nei restanti giorni del mese di gennaio, per via dell’influenza di alcuni pianeti nel loro segno, che daranno dei problemi fino alla fine del mese.

Ecco cosa dicono le previsioni astrologiche

Il primo segno zodiacale in questione è il Cancro che per via di Mercurio retrogrado in Capricorno potrebbe influenzare i rapporti relazionali e collaborativi anche se dal punto lavorativo le cose sembrano andare per il meglio.

Ci potrebbero essere delle forti incomprensioni che potrebbero portare a discussioni nel quale non saprete come uscirne fuori oltre che stare attenti alle persone che vi circondano in quanto alcune di queste potrebbero essere tossiche per la vostra quiete.

Il Capricorno, invece, avrà come il segno del Cancro discussioni dal punto di visto lavorativo e si troverà ad avere delle spese non calcolate che porterà ad una diminuzione dei risparmi tanto sudati nel 2022.

L’influsso di Marte che tende a retrocedere farà diminuire la vostra creatività e la vostra voglia di mettervi in gioco e fino all’inizio di febbraio avrete incertezze che vi potrebbero portare a fare decisioni azzardate e sbagliate.

L’ultimo segno che dovrà riguardarsi nelle prossime settimane è quello della Vergine che dovrà attendere che Mercurio si sgretoli del tutto per via del suo retrocedere in modo repentino.

Questo porterà ad avere un dubbio sulle proprie passioni e sul proprio lavoro fino a farvi venire voglia di cambiare partner o posto di lavoro e a sentirvi frustarti e a voler stravolgere completamente la vostra vita.

Vi conviene mantenere la calma e stringere i denti affinché possiate prendere decisioni giuste e non affrettate per via di un Mercurio retrogrado in Capricorno che tende a farvi sentire insoddisfatti.