Una marea di conflitti e problemi invaderanno le giornate di questi segni

Segni zodiacali, loro avranno un febbraio davvero problematico: una marea di problemi e di conflitti caratterizzeranno proprio le loro giornate. Scopri se rientri anche tu nel gruppo degli sfortunati.

Grattacapi in arrivo per questi segni zodiacali. Le prossime giornate saranno davvero nere: in arrivo problemi e conflitti che demoralizzeranno proprio loro.

Febbraio nero per alcuni segni dello zodiaco

Se per alcuni segni zodiacali il mese di febbraio sarà costellato da splendide novità e liete notizie, per altri invece accadrà esattamente l’opposto: le prossime giornate saranno davvero buie e nere per i nati sotto queste costellazioni.

La Luna nuova sta per entrare in Pesci e porterà discussioni, grattacapi e sfortune per alcuni segni dello zodiaco. Attenzione in particolare ai parenti, agli amici ma anche agli sconosciuti.

Le incomprensioni potrebbero mettere a rischio relazioni anche durature. Insomma, le stelle hanno deciso di voltare le spalle proprio a loro. L’oroscopo avverte però con anticipo: se continuate a vedere il bicchiere mezzo vuoto, non uscirete più da questa fase down e di demoralizzazione che si protrarrà per lungo periodo.

Purtroppo, vi ritroverete ad affrontare anche discussioni con persone a voi care. Scontri e delusioni in questo mese saranno all’ordine del giorno. Scopriamo quali sono i segni zodiacali che vivranno una febbraio da incubo.

Oroscopo, problemi e sfortuna in arrivo per loro

Non sarà un febbraio all’insegna delle sorprese belle né della fortuna per alcuni segni dello zodiaco. Secondo le stelle, in particolare sono tre quelli che vivranno un vero e proprio febbraio da incubo. Scopre anche tu se le stelle hanno deciso di voltare le spalle pure a te.

Al primo posto della nostra classifica c’è l’Ariete. I nati sotto questa costellazione sono tra le persone più comunicative dell’oroscopo. Spesso la vostra arroganza vi mette però in una posizione scomoda.

Il lato impulsivo che segna il vostro carattere di fuoco dà talvolta risultati controproducenti: le persone intorno a voi potrebbero prenderla a male e decidere di allontanarsi. Per voi gli ultimi giorni di febbraio non saranno sicuramente semplici.

Inizierete a trattare tutti con distacco e disprezzo. L’Ariete in queste settimane si mostrerà con un atteggiamento scontroso e arrogante nei confronti degli altri, ragion per cui sarà poco apprezzato sia sul lavoro che in famiglia.

Attenzione anche ai problemi con il partner: qualcuno sta cercando di mettervi i bastoni tra le ruote o addirittura vendicarsi per qualche situazione passata. Cercate di trattenere il vostro lato impulsivo altrimenti vi ritroverete coinvolti in litigi che vi demoralizzeranno le giornate. Tensioni e incomprensioni porteranno poi discordia nella vostra relazione.

Al secondo posto ci sono i nostri amici nati sotto il segno della Vergine. Il vostro carattere inflessibile non giocherà a vostro favore, soprattutto nelle prossime giornate di febbraio. Amici, parenti e colleghi potrebbero decidere di prendere una pausa da voi per via proprio del vostro atteggiamento e comportamento mal tollerato.

La vostra sete di controllo potrebbe ridurvi a sembrare petulante e pesante. Febbraio per voi non sarà il mese migliore dell’anno. Alcuni conflitti scaturiti da conversazioni banali, vi demoralizzeranno.

Addirittura, un dibattito aggressivo potrebbe far scoppiare la vostra relazione. A lavoro nemmeno le cose andranno benissimo. Il vostro cattivo umore influenzerà gli affari e i vostri rapporti con i colleghi.

Le vostre abitudini quotidiane poi potrebbero iniziare a infastidire qualcuno dei piani alti. Attenzione a non sbagliare: il lavoro è a rischio. Per quanto riguarda invece l’amore, il vostro partner chiederà spiegazioni per via del vostro atteggiamento freddo e distaccato. Non allontanatevi da chi vi ama, potreste ritrovarvi presto da soli.

Passiamo al segno dello Scorpione. Tra i segni dello zodiaco, questo è quello che avrà un febbraio davvero da dimenticare. Bersaglio di malintenzionati, gli amici nati sotto questa costellazione si ritroveranno con l’acqua alla gola.

Qualcuno potrebbe addirittura essere vittima di inganno e tradimenti da parte di persone amiche. La pressione sul lavoro aumenta il vostro malumore. La tensione con i colleghi e con il capo potrebbe portarvi a prendere decisioni sbagliate. Pensate sempre prima di agire: non prendete decisioni affrettate sotto l’influsso di rabbia e impulsività.