"Una mamma per amica", la serie cult compie 20 anni

Il 5 ottobre 2000 negli Stati Uniti è stata trasmessa per la prima volta la serie “Gilmore Girls”, teen drama arrivato in Italia con il titolo “Una mamma per amica”.

Al centro delle vicende ambientate nella cittadina immaginaria di Stars Hollow, vi è il rapporto tra l’eccentrica madre Lorelai Gilmore e la figlia Lorelai “Rory” Leigh Gilmore. Nel corso delle puntante, si sviluppano importanti relazioni con numerosi personaggi che negli anni hanno incrociato la loro strada.

Il successo in Italia

La prima puntata di “Una mamma per amica” arriva in Italia 2 anni dopo, nel 2002 su Canale5.

Gli spettatori hanno fin da subito apprezzato la serie, sia per i modi eccentrici ed affascinanti di una delle due protagoniste, la madre Lorelai, che per i dialoghi ironici e a tratti surreali tra la donna e la figlia Rory. La serie è stata suddivisa in 7 stagioni e le ultime riprese sono state girate nel 2007. Tuttavia, nel 2016 i fan de “Le Gilmore Girls” sono stati deliziati con un inaspettato spin-off, disponibile sul colosso delle serie tv, Netflix.

“Una mamma per amica” la serie su Italia 1

La serie è stata ideata da Amy Sherman-Palladino e ha vinto numerosi premi, tra cui un Golden Globe nel 2002 e un Emmy Award nel 2004.

In occasione dei 20 anni dalla prima messa in onda, Italia 1 ha deciso di riproporre la serie delle simpatiche attrici Lauren Graham e Alexis Bledel (Lorelai e Rory). Dal 7 settembre 2020, infatti, è trasmessa al mattino, dal lunedì al venerdì.

In una recente intervista a Cheatsheet la Graham ha parlato della serie con grande entusiasmo ed affetto e ha ricordare un simpatico episodio avvenuto in occasione delle prime riprese.

“Nella vita nulla è solo divertente o solo drammatico. È sempre un mix dei due. Ho pensato subito che la serie ‘Una mamma per amica’ fosse qualcosa di totalmente diverso. Non avevo mai letto un transcript del genere. Quel dialogo e quell’intelligenza subito mi sono saltati agli occhi. Ho pensato ‘Oh!’, era proprio come vedere un bell’outfit all’interno di un negozio e pensare ‘Io devo assolutamente averlo’”, le parole dell’attrice Lauren Graham.