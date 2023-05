Una barca si è ribaltata sul Lago Maggiore, un morto e quattro dispersi

Un’imbarcazione si è ribaltata oggi pomeriggio sul Lago Maggiore. Terribile il bilancio, infatti c’è stata una vittima e 4 sono i dispersi.

La barca trasportava anche altre persone e sono 20 quelle tratte in salvo, addirittura alcune si sono salvate raggiungendo la riva a nuoto. Circa le cause dell’incidente, si pensa al maltempo, infatti le previsioni di oggi non erano favorevoli.

Imbarcazione si ribalta sul Lago Maggiore

Sul Lago Maggiore, nei pressi delle coste di Lisanza, in provincia di Varese, una barca si è ribaltata oggi nel tardo pomeriggio. Una persona è morta e 4 sono disperse, mentre gli altri 20 occupati sono stati tratti in salvo. Alcuni di loro sono riusciti a sopravvivere per il loro sangue freddo, infatti sono riusciti a raggiungere la riva nuotando.

Il bilancio è ancora provvisorio e purtroppo potrebbe peggiorare in queste ore, infatti si teme per la vita dei dispersi. Al momento la vittima è una, si tratta di un 53enne.

L’incidente, avvenuto intorno alle 19,30 di oggi, è stato segnalato dall’Areu. Sul posto sono giunte 10 ambulanze, l’elisoccorso e tre auto mediche del 118. Le indagini del caso sono state affidate ai carabinieri di Gallarate e poi per intervenire sulla barca ribaltata, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco di Varese. Presente anche la Guardia Costiera e i sommozzatori per prestare soccorso a coloro che erano in acqua.

La dinamica

Non era decisamente il giorno giusto per una gita al lago, infatti le previsioni erano pessime e in effetti ci sono state forte raffiche di vento che in un luogo aperto come quello di uno specchio d’acqua, si sono intensificate ancora di più senza ostacoli a fermarle.

Così la barca di 16 metri, forse una house-boat, è stata ribaltata dalla violenza del vento, che molti hanno definito come una vera e propria tromba d’aria. Queste le prime informazioni che trapelano dalle testimonianze raccolte dagli agenti delle forze dell’ordine, di coloro che si sono salvati e sono ancora molto scioccati da quanto accaduto.

Non tutti hanno la forza di parlare però, infatti alcuni sono in gravi condizioni, altri hanno riportato ferite minori ma comunque resteranno in ospedale per accertamenti. Sono ore di apprensione alla ricerca dei dispersi, intanto si piange la morte dell’unica vittima, affogata sotto la barca che prima è stata “scuffiata” e poi si è capovolta e inabissata.

Gli occupanti sono tutti stranieri e stavano prendendo parte a dei festeggiamenti, molti di loro sono stati in grado di nuotare fino a riva sfidando le acque agitate del Lago Maggiore. Tre coloro che sono stati ricoverati in codice verse, due in codice giallo e 15 in condizioni buone che non necessitavano di ospedalizzazione.

Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha espresso le sue condoglianze alla famiglia del 53enne e vicinanza ai parenti dei dispersi. Ha poi detto che sta seguendo gli aggiornamenti delle squadre di soccorso che sono impegnate sul posto, ringraziandole per il loro impegno.

Una tragedia che ha scosso la comunità, una festa che si è trasformata in un incubo che di certo i protagonisti non dimenticheranno facilmente.