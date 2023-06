Una bambina di 7 anni è morta improvvisamente a Napoli, s’ipotizza una leucemia fulminante

Una morte, quella di una bambina di soli 7 anni, che ha lasciato sgomenta la comunità di un paese vicino a Napoli. La piccola è morta improvvisamente, e ora gli inquirenti stanno effettuando indagini più approfondite per capire quali siano le reali cause del suo prematuro decesso. Tra di esse, non si esclude quella di una leucemia fulminante. Condoglianze alla famiglia da parte di tutta l’amministrazione comunale del piccolo centro urbano. Sulla bimba verrà presto eseguito l’esame autoptico da parte del medico legale, per chiarire con sicurezza i veri motivi dietro a una scomparsa tanti improvvisa e repentina.

Purtroppo per una bambina di appena 7 anni non c’è stato nulla da fare, e anche i medici di un ospedale di Napoli non hanno potuto che assistere alla sua morte nel giro di pochi giorni. Tra le possibile cause del decesso, anche una leucemia fulminante. Sarà tuttavia l’autopsia del medico legale a chiarire con certezza ciò che le è successo. Intanto, il paese di cui era originaria e dove viveva con la famiglia, ha voluto porgere le sue condoglianze, affidandosi alle parole del primo cittadino. In occasione dei suoi funerali, il sindaco a disposto una giornata di lutto cittadino.

Morta a Napoli una bambina di 7 anni, ipotesi leucemia fulminante

“Il sindaco e l’amministrazione comunale si stringono intorno alla mamma Eterna, al papà Franco, al fratellino Mattia ed alla famiglia tutta per la perdita prematura della piccola Lucia. Un dolore immenso che ha colpito l’intera comunità di Montecorvino Rovella e che ci lascia sgomenti. Che l’abbraccio di tutta la comunità possa aiutare i genitori a trovare la forza di reagire ad un così immane dolore. In occasione dei funerali verrà proclamato il lutto cittadino”.

Questo il messaggio che il sindaco della cittadina, Martino D’Onofrio, ha lasciato sui social, porgendo le condoglianze della comunità alla famiglia di Lucia, 7 anni, morta improvvisamente mentre si trovava ricoverata in un ospedale partenopeo.

Il decorso della malattia della piccola è stato molto veloce, al punto che a nulla è servito il ricovero d’urgenza in uno degli ospedali di Napoli, dove sfortunatamente è morta poco dopo. Ora sarà l’esame autoptico del medico legale a chiarire cosa ha causato il decesso della bambina.

Lucia viveva a Montecorvino Rovella assieme ai genitori e al fratellino Mattia, e la comunità è rimasta sconvolta nell’apprendere della tragica scomparsa della bimba. Il sindaco, per onorarne la memoria, in occasione dei suoi funerali, che si terranno presumibilmente nei prossimi giorni, una volta finiti gli esami medici, ha deciso di istituire un giorno di lutto cittadino.

Stando tuttavia alle prime notizie che arrivano, pare che la bambina sia stata colpita da una leucemia fulminante che non le ha lasciato scampo. Purtroppo i sintomi di questa patologia si confondono spesso con quelli di malattie meno gravi, rendendo quindi complicato riconoscerne subito la gravità. si tratta dello stesso male che, due anni fa, ha portato alla morte l’ex allievo di Amici Michele Merlo, per il quale c’è ora un medico indagato.