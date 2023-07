Una bambina di 5 anni vittima di un incidente è stata salvata con l’asportazione di metà fegato

I medici di Bari hanno salvato una bambina di soli 5 anni, in condizioni gravissime, provvedendo ad asportarle metà fegato. La bimba era rimasta vittima di un grave incidente e aveva riportato lacerazioni all’organo a seguito del trauma e ciò la metteva in pericolo di vita. L’intervento è proceduto ottimamente, e dopo una lunga degenza, da qualche giorno la piccola paziente è tornata a casa e sta in ottime condizioni di salute. La bimba ora dovrà seguire un percorso di riabilitazione agli arti inferiori e seguire controlli periodicamente, ma ha superato le fasi più critiche e anche se in salita, il suo futuro non è a rischio.

“L’intervento è andato bene grazie all’eccezionale impegno del nostro team medico multidisciplinare. Il decorso post-operatorio è stato lungo, come spesso accade in casi complessi come questo, per la presenza anche di lesioni traumatiche al torace e al bacino” ha spiegato il direttore dell’unità di chirurgia epato-biliare Francesco Tandoi.

“Il medico ha quindi proseguito spiegando il seguente decorso post operatorio della piccola degente: “Da pochi giorni la piccola paziente è stata dimessa in ottime condizioni cliniche. Dovrà fare controlli periodici e completare il percorso di riabilitazione ortopedica”.

I medici l’hanno operata d’urgenza, prelevandole la parte destra del fegato, rovinata dai traumi causati dal grave incidente di cui era rimasta vittima: “Desidero ringraziare il professor Salvatore Grasso del reparto di Rianimazione 2 del Policlinico, il professor Onofrio Caputi Jambrenghi del reparto di Endoscopia del Policlinico e il dottor Leonardo Milella del reparto di Rianimazione del Giovanni XXIII, insieme alle loro rispettive equipe” ha detto Tandoi, che ha quindi continuato, ringraziando “Anche i miei colleghi e il personale infermieristico del reparto di Chirurgia epatobiliare che si è preso cura di questa piccola paziente. La collaborazione e competenza di tutti, è stata fondamentale per ottenere questo importantissimo risultato”.

