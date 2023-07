Un uomo è morto investito da un’auto in fuga vicino alla Casa Bianca

Tragedia negli Stati Uniti un uomo alla guida della sua vettura non si è fermato ad un posto di blocco del Secret Service travolgendo i pedoni che stavano attraversando la strada.

La vicenda è avvenuta vicino alla Casa Bianca, diversi i feriti tra cui una ragazza di 13 anni, c’è anche una vittima un uomo di 75 anni. L’uomo che alla guida della vettura è attualmente in fuga e ricercato dalle autorità, a riportare la notizia è stata la Bbc che ha anche reso noto che all’uomo era stato chiesto di fermarsi perché aveva la targa scaduta. Non è stato il primo episodio simile negli Stati Uniti, già nel 2022 un altro uomo aveva deciso di non fermarsi al posto di blocco e nella fuga aveva travolto i pedoni uccidendone uno. L’uomo è in stato di arresto in attesa di processo.

Tragedia vicino alla Casa Bianca un uomo di 75 anni è morto investito da un auto in fuga

Non è il primo incidente simile nella zona

Non è la prima volta che accade una dinamica simile. Già nel 2022 un altro uomo decise di non fermarsi al posto di blocco e nella sua fuga dalle autorità aveva travolto i pedoni lungo la strada.

Anche in questo caso tra i pedoni travolti ci fu una vittima. La polizia riuscì in questo caso a rintracciare il guidatore e ad arrestarlo. Si tratta di Spiro Stafilatos un uomo di 35 anni che è attualmente detenuto e in attesa di processo.

Per lui è stata mosso l’accusa di omicidio e aggressione aggravata. In seguito a questa nuova tragedia vicino alla Casa Bianca è partita una vera e propria caccia all’uomo per rintracciare il guidatore e arrestarlo.

Sarà necessario capire le motivazioni che lo hanno spinto alla fuga e se è fuggito semplicemente per la sua targa scaduta sul veicolo. Ora il compito spetta agli agenti.