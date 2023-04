Un uomo di 48 anni è morto schiacciato tra due camion all’Esselunga

By

L’incidente è avvenuto alle 9:00 di venerdì mattina 28 aprile, nel polo di Pioltello.

In base alle prime ricostruzioni, sembra che l’operaio si sia dimenticato di inserire il blocca ruota al camion e, nel momento in cui si è accorto che il camion ha iniziato a muoversi, ha cercato di fermarlo a mani nude, restando schiacciato tra i due mezzi. Al momento la polizia locale sta eseguendo tutte le indagini.

Un uomo è morto schiacciato all’Esselunga di Pioltello

Un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto al Polo logistico dell’Esselunga di Pioltello. Questo è ciò che è accaduto alle ore 9:00 del 28 aprile. Immediato è stato l’intervento del 118 anche se questi non hanno potuto far altro che constatare la morte del lavoratore. Attualmente la Polizia locale sta portando avanti tutte le indagini.

In base a ciò che si è riuscito già a ricostruire, sembra che l’uomo, un camionista che lavora per una ditta esterna, non abbia inserito il blocca ruote al suo veicolo il quale ha iniziato a muoversi. Cercando di fermarlo a mani nude, il lavoratore è rimasto bloccato tra il camion e un altro rimorchio, perdendo la vita sul colpo. L’operaio italiano di 48 anni è morto a causa dei numerosi traumi da schiacciamento.

È sempre più lunga la lista dei morti sul lavoro a Milano

Questo è soltanto l’ennesimo incidente che la città di Milano ha visto il suo interno. Durante i giorni passati infatti non sono mancati altrettanti gravi episodi nel capoluogo Lombardo. Soltanto venerdì 21 aprile, un operaio aveva riportato delle ferite molto gravi dopo essere caduto nel Villaggio Olimpico mentre mercoledì 12 aprile Dario Beria e Angelo Zanin avevano perso la vita dopo essere caduti da un’altezza di 15 metri mentre stavano potando alcuni alberi del Golf Club Le Rovedine di Opera. All’inizio del mese, ossia il 7 aprile, un altro uomo aveva perso la vita, Giuseppe Danieli, dopo che era caduto dal tetto del capannone della Cifa di Senago.

Esselunga afferma di essere costernata per la morte dell’operaio 48enne che ha perso la vita a causa dell’ennesimo incidente “Esselunga esprime profondo cordoglio per il drammatico incidente che ha portato alla scomparsa di un dipendente della società Italtrans, verificatosi nel centro distributivo di Limito di Pioltello. Esselunga costernata per la terribile disgrazia è vicina alla famiglia. Gli enti competenti, con i quali l’azienda sta collaborando, stanno chiarendo le dinamiche dell’accaduto”. Questo è quanto si legge all’interno di una nota divulgata dalla società.