Un uomo di 35 anni è morto in crociera dopo aver fatto la proposta di matrimonio alla ragazza

È morto poche ore dopo aver fatto la proposta di matrimonio a causa di un malore, Silvio Maisti, camionista di 35 anni di Palestrina, in provincia di Roma. L’uomo si trovava su una nave di Msc Crociere, e la sera prima, alla presenza dei parenti e del figlio Edoardo di 14 mesi, aveva chiesto la mano alla compagna Valentina.

Maisti si è sentito male poche ore dopo, nella mattinata del 30 aprile, mentre si trovava in cabina, e la prima a cercare di soccorrerlo è stata proprio la fidanzata, che ha subito avvisato il personale di bordo e i vicini di stanza, chiedendo aiuto. Purtroppo una volta giunta nel porto di Civitavecchia, il personale medico salito a bordo non ha potuto fare altro che constatarne la morte.

I familiari di Silvio, tuttavia, hanno lamentato ritardi nei soccorsi. A rivelarlo il suocero Carlo Triolo: “I soccorsi sono stati chiamati subito ma sono arrivati con forte ritardo, quando ormai non c’era più niente da fare. Un volta arrivata la nave al porto le forze dell’ordine italiane sono state fatte salire alle 14.30 solo grazie all’intervento della Farnesina”.

L’autotrasportatore era residente a Valmontone, e la notizia della sua scomparsa ha lasciato di sasso la piccola comunità, che lo conosceva come un bravo ragazzo che aveva finalmente trovato il grande amore.

Chi era Silvio Maisti, il trentacinquenne morto in crociera dopo aver chiesto la mano alla fidanzata

35 anni, originario di Palestrina ma residente a Valmontone, Silvio Maisti aveva organizzato con cura questo viaggio in crociera, per avere la possibilità di chiedere la mano a Valentina, la fidanzata con cui aveva avuto il figlio Edoardo, nato il giorno di San Valentino del 2022.

In rete è possibile trovare il video che lo raffigura il 29 aprile, emozionato sul palco del teatro della nave, mentre si inginocchia davanti alla ragazza chiedendola in moglie. Un momento di grande festa e l’inizio di quello che avrebbe dovuto essere un nuovo capitolo assieme. Invece, poco dopo le 6 di mattina del giorno successivo, il malore fatale.

Autotrasportatore per una società della provincia di Roma, Maisti era appassionato di auto d’epoca e motori, e si dilettava a costruire kart e mini moto. A ricordarlo sui social, una cugina: “Una notizia sconvolgente, ancora non realizzo. Non te lo meritavi proprio adesso che avevi raggiunto l’apice della felicità grazie alla tua famiglia che hai tanto desiderato. Mi mancherai Silvé. Sarai sempre nel mio cuore. Fai buon viaggio, riposa in pace cuggi. Un abbraccio forte a tutta la tua famiglia”.