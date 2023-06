Un incidente sulle montagne russe in Svezia ha causato un morto e 9 feriti

Drammatico incidente in un parco divertimenti di Stoccolma: la tragedia sarebbe avvenuta durante una corsa sulle montagne russe. Secondo i testimoni sarebbe deragliato un trenino finendo a terra. Una persona ha perso la vita, mentre 9 sono rimaste ferite.

L’incidente sarebbe avvenuto in un rinomato parco della Svezia, il Gröna Lund fondato 140 anni fa. Al momento sono stati posti i sigilli per permettere alla polizia di indagare e fare gli accertamenti del caso.

L’incidente sulle montagne russe in Svezia

È accaduto a Stoccolma, in Svezia, un terribile incidente all’interno di un parco divertimento rinomato, il Gröna Lund. Per molti visitatori presenti nella struttura doveva essere una spensierata domenica da trascorrere in famiglia, invece nel giro di pochi secondi si è tramutata in tragedia.

Un trenino delle montagne russe, dai racconti dei testimoni, sarebbe deragliato finendo per terra. Il bilancio è di un deceduto e di 9 feriti, coinvolti anche dei bambini.

“Questo è tragico e scioccante, e purtroppo abbiamo appreso che una persona è morta”.

Queste sono state le parole rilasciate in una emittente televisiva locale da Annika Troselius, portavoce del parco divertimenti. Subito dopo l’accaduto sono arrivati al parco personale sanitario, camion dei pompieri e un elicottero. Nel frattempo la polizia ha aperto un indagine e fare luce su quanto accaduto.

Le testimonianze

Al parco divertimenti, in veste di visitatrice, era presente la giornalista Jenny Lagerstedt, la quale ha raccontato all’emittente pubblica Svt i momenti concitati della tragedia.

“Mio marito ha visto una vettura delle montagne russe con delle persone cadere a terra”.

Queste le parole della giornalista rilasciate ai cronisti, spiegando di aver percepito un rumore metallico e subito dopo aver notato che la struttura del binario stava tremando al momento dell’incidente.

Una tragedia che ha scosso non soltanto i presenti all’interno del parco divertimenti, oltre che i familiari delle persone coinvolte nell’incidente, ma anche il governo svedese. Il ministro della Cultura, Parisa Liljestrand, a tal proposito ha rilasciato un messaggio di vicinanza per chi ha vissuto in prima persona il drammatico evento.

“I miei pensieri vanno a coloro che sono stati colpiti, alle loro famiglie e ai loro cari”.

Il parco divertimenti in questione, il Gröna Lund, è considerato uno dei più antichi del paese, fondato 140 anni fa, situato sull’isola di Djurgården. Nato nel 1883, ad oggi ha una capienza di oltre 130 attrazioni; nel periodo estivo accoglie vari concerti rock e pop.