Un esame di maturità a 90 anni, il coraggio della signora Imelda

Con oggi, si è dato ufficialmente l’avvio alla maturità 2023. Tantissimi sono gli studenti alle prese con la prova finale del loro percorso di studi. Ma c’è anche chi affronta la maturità in maniera diversa, come questa signora di 90 anni.

Il suo sogno di diventare maestra, almeno sulla carta, sta per realizzarsi. Lei si chiama Imelda e, questa mattina, ha sostenuto la prima prova.

Maturità 2023, a 90 anni si può

Oggi sono iniziati gli esami di maturità, con la prima prova di italiano. Tanti gli studenti che hanno atteso fuori ai cancelli dei loro rispettivi istituti, carichi sì, ma anche con un pizzico di ansia e di paura che li accompagnava. Fra essi, però, c’era una studentessa molto particolare: si chiama Imelda Starnini ed ha 90 anni. anche lei oggi, infatti, sosterrà la prima prova del suo esame di maturità.

All’istituto paritario “San Francesco di Sales” di Città di Castello, in provincia di Perugia, Imelda è iscritta a quello che, una volta, era il vecchio istituto magistrale, oggi liceo ad indirizzo socio pedagogico. Sì, perché il sogno di Imelda è ben preciso: quello di diventare maestra. Lo ha sognato per una vita intera ed, oggi, lo sta vedendo prendere piano piano corpo.

È vero che diventerà maestra solo sulla carta ma per lei è il coronamento del sogno di una vita. Lo scorso 3 febbraio ha compiuto 90 anni e, questa mattina, si è seduta anche lei nei banchi a scuola ed ha sostenuto la prima prova scritta di italiano dell’esame di maturità. “Senza sacrificio non si ottiene nulla nella vita ed a questa età ho deciso di rimettermi in gioco ed affrontare questo esame” – ha dichiarato, all’ufficio stampe del Comune di Città di Castello, la signora Imelda – “Un obiettivo che ho rincorso da sempre ma che per varie ragioni, familiari e di lavoro mi è sfuggito”.

La signora Imelda inizia oggi il suo esame

Grazie all’aiuto, anche della sua famiglia, Imelda questa mattina ha iniziato il suo percorso di studi e, ora, arriva la prova finale che la condurrà a quel diploma che ha sognato per una vita intera.

Il suo pensiero va, anche, ai suoi compagni di maturità di quest’anno, più giovani di lei: “Li abbraccio tutti questi bellissimi giovani che oggi qui con me ed in tutta Italia sono pronti a superare gli ostacoli degli esami: lo studio, il sapere e il desiderio di conoscere non hanno età ed io ne sono la dimostrazione”.

La volontà ed il desiderio di crederci sempre, proprio come le hanno insegnato i suoi genitori da bambina. Questo è stato il perno principale sul quale Imelda ha basato la sua voglia di tornare a studiare e di affrontare, a partire da oggi, l’esame di maturità che la porterà ad ottenere quel diploma tanto agognato e desiderato per una vita intera.