Nel pomeriggio un carabiniere di 58 anni ha sparato al direttore di un albergo di Suio Terme, frazione di Castelforte, e lo ha ucciso, per poi rivolgere i colpi di arma da fuoco verso la sua ex compagna, che si trova ora in condizioni molto serie.

Una tragedia che ha colpito una zona tranquilla tra Lazio e Campania questo pomeriggio e che è costata la vita a Giovanni Fidaleo, 60 anni, che era per l’appunto il direttore dell’albergo dove è avvenuta la tragedia. Dopo la sparatoria il militare si è allontanato feggendo con la sua auto.

Carabiniere uccide un uomo e ferisce una donna a Suio Terme

Un carabiniere di 58 anni G. M. ha sparato questo pomeriggio nella frazione Suio Terme, poco distante da Castelforte, al direttore di un hotel che è rimasto ucciso nella sparatoria e ha aperto il fuoco anche nei confronti della ex compagna di quarant’anni che si trova ora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Gemelli di Roma.

Lo sparatoria è avvenuta nella Hall dell’hotel Nuova Suio di castelforte che si trova nella rinomata e frequentata zona termale in provincia di Latina.

Il militare ha prima aperto il fuoco contro il direttore di sessant’anni dell’hotel uccidendolo e poi si è rivolto alla donna che ora ricoverata in gravissime condizioni

Dopo l’accaduto il carabiniere è fuggito a bordo della sua auto in direzione di Caserta. Poco dopo aver attuato questo agguato, ha deciso di costituirsi e si è presentato nella caserma dei carabinieri.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto e ripercorrendo la storia dell’uomo per capire cosa abbia portato a questo gesto estremo.

Le notizie emerse dalle prime indagini rivelano che la donna e la ex compagna dell’uomo e quindi l’ipotesi più accreditata al momento, ovviamente senza prove concrete, è quella del delitto passionale.

Le indagini in questo momento sono svolte dalla procura di Cassino e dai carabinieri della compagnia di Formia.

Indagini preliminari

Si tratta di una fase ancora delicata e calda dell’indagine, in quanto la sparatoria conclusa con un omicidio e un ferimento è avvenuta nel tardo pomeriggio e le autorità sono ora nel pieno delle valutazioni.

Il 58enne che ha ucciso l’uomo e ferito la ex compagnia è un appuntato a riposo che ha prestato servizio alla stazione di Cerignola.

Sono arrivati immediatamente sul posto i soccorsi che hanno trasportato prontamente la quarantenne ferita dai colpi di arma da fuoco in eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è entrata in codice rosso all’ospedale. Per ora non si hanno ulteriori informazioni sulla situazione.

Sul luogo della tragedia è arrivato anche il sindaco Angelo felice Pompeo che si è detto sconvolto da quanto accaduto. Dopo la sparatoria si sono riversate moltissime persone all’esterno dell’hotel dato che hanno sentito numerosi spari provenienti dall’interno. La popolazione è sconvolta e incredula di ciò che è capitato.

Emerge che la donna è stata colpita dai proiettili all’addome al torace e non è chiaro quali siano le sue condizioni attuali. Le forze dell’ordine sono sul posto e continuano le indagini ascoltando anche le persone che hanno assistito all’omicidio ma anche a chi conosceva le parti di questa triste storia.