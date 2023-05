Un bicchiere d’olio nel freezer per tutta la notte: risolve questo grosso problema

In pochi lo sanno, ma con solo bicchiere d’olio nel freezer si risolve un annoso problema: la parola agli esperti.

L’olio di oliva è un ingrediente essenziale, sempre presente in tutte le cucine italiane. Si potrebbe definire come un vero e proprio prodotto protagonista che evidenzia la cultura del Made in Italy, in tutto il mondo. Ci sono mille usi differenti, non solo in ambito culinario ma anche per il benessere e la casa. Poi ci sono alcuni che mettono il bicchiere d’olio nel freezer, lasciandolo tutta la notte. A cosa serve? Lo spiegano gli esperti del settore.

Bicchiere d’olio nel freezer

Sarà capitato a tutti di investire dei soldi per acquistare un olio di oliva ottimo, italiano e di un brand conosciuto. Subito dopo, si arriva a casa e si ripone in un luogo sicuro – fresco e asciutto per usarlo in ambito culinario ogni volta che si ha la necessità.

Capita anche di trovare, dopo alcuni giorni, dei grumi bianchi e sospesi. In questo caso di tratta di olio congelato e non di corpi esterni alla quale fare attenzione.

In alcuni casi l’olio potrebbe cristallizzarsi, ed è un fenomeno fisico naturale dovuto al metodo di conservazione non corretto.

Il condimento è realizzato attraverso la spremitura di olive, nei mesi da settembre sino a novembre e con temperature mai più basse dei 18°. La temperatura massima è consigliata a tutti i produttori, purtroppo però potrebbe accadere di avere degli sbalzi di temperatura durante il trasporto.

In alcuni casi, potrebbe anche essere il metodo di conservazione in casa a non essere corretto. Le basse temperature o stanze fredde non sono proprio l’ideale. Un discorso diverso è quando l’olio lo si vuole congelare seguendo l’esempio degli esperti del settore.

A cosa serve e consigli da attuare

Un bicchiere d’olio ghiacciato che si lascia in freezer tutta la notte è qualcosa che si dovrebbe fare spesso e volentieri. Nella maggior parte dei casi, le persone non si fidano a compiere questo gesto. Al contrario, potrebbe essere l’inizio di un qualcosa da ripetere tutti i giorni.

Si può procedere in due modi: un bicchiere di olio viene versato nei cubetti da freezer, e poi si attende che congelino. In questo modo si ha la giusta quantità di olio per cucinare ogni volta che si desidera (o che non si è andati al supermercato).

Oppure, si prepara direttamente un cubetto di soffritto con l’aiuto dell’olio pronto da gettare in padella.

Si crea il classico misto per soffritto con cipolle – carote – sedano e porro. Subito dopo si creano dei cubetti piccolissimi, mischiandoli tra loro e poi distribuiti nel contenitore del ghiaccio. Ricoprire di olio e lasciare che si congelino. Il soffritto con olio congelato è pronto, così da non dover perdere tempo.