Un bancomat che “regala” banconote da 50 euro al posto di quelle da 20

Un “regalo” inaspettato per tutti coloro che si sono recati proprio a quello sportello bancomat. 50 euro venivano emessi al posto di banconote da 20 euro.

Ora è arrivato l’appello del direttore della banca, alla restituzione degli stessi, presi per errore, altrimenti saranno addebitati sui conti. La vicenda.

Il bancomat con l’errore

Una vicenda che fa sorridere e che ha, anche, del surreale. Uno sportello bancomat che elargisce, invece di banconote da 20€ (anche se si digita tale cifra) quelle da 50€. Un errore? Assolutamente sì e fatto dalla banca stessa, ovvero quello di aver messo, nello sportello delle banconote da 20€ quelle da 50€, e viceversa.

Il bancomat “che regala” è stato segnalato a Lozzo Atestino, in provincia di Padova. Un errore che, di certo, è da addebitarsi alla banca ma, sta di fatto che, tutti coloro che si sono recati allo sportello Bancomat (fino a quando qualcuno non se ne è accorto) hanno ricevuto invece di banconote da 20€, quelle da 50€.

Ora l’appello arriva direttamente dal direttore della banca stessa: “Restituiteli o ve li addebitiamo”. Così si corre ai ripari chiedendo ai correntisti che hanno prelevato, di restituire le banconote da 50 euro al posto di quelle da 20 euro. Sono stati lo stesso direttore e tutti impiegati a mettersi al telefono per chiamare, uno ad uno, i correntisti e cercare di “convincerli” a restituire ciò che, indebitamente, avevano ricevuto da quello sportello Bancomat.

Ma nello specifico, cosa è successo? Come dicevamo all’inizio, è stato un errore fatto dalla banca stessa. Sono stati, infatti, inseriti, all’interno del cassetto del bancomat, al posto delle banconote da 20€, quelle da 50€ e viceversa. Così facendo, chi digitava di fare un prelievo da 20€, se ne ritrovava invece 50€ in mano e, ovviamente, il contrario.

Invece di 20€, regalava banconote da 50€

E chi è che, al momento, avrebbe restituito il di più, vedendoselo fornire direttamente dal bancomat? Dalla banca hanno fatto sapere che si è trattato di una “inversione di codici”: ha così, riconosciuto l’errore commesso ma, nel frattempo, i clienti hanno ricevuto molti più soldi di quanti richiesti allo sportello automatico.

Un esempio? Se il cliente voleva 40 euro, invece di ritrovarsi in mano due banconote da 20 euro, ne ha ottenute due da 50€, tornano così con 100€ invece di 40€. Aver guadagnato 60€ senza averli richiesti ma, solo, per un errore di codici, così come la banca stessa ha descritto. Dall’altro lato, però, chi digitava, ad esempio, di voler prelevare 50€, ne riceveva solo 20€, andandoci così a perdere e di molto.

Ora, come dicevamo, con tanto di pazienza e con l’appello fatto di un addebito, sia il direttore, quanto gli impiegati, stanno chiamando tutti i correntisti che hanno prelevato in quel frangente di tempo, per farsi restituire il denaro e mettere, così, a tacere l’errore fatto.

Chissà se davvero tutti restituiranno ciò che hanno ricevuto “come regalo” dallo sportello bancomat.