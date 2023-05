Una tragedia è avvenuta a Torino ed ha visto come protagonista un bambino di soli 6 mesi. Il piccolo è rimasto incastrato fra il letto ed il comodino mentre dormiva e, per questo, è morto soffocato.

Torino, bimbo morto per soffocamento

Un gravissimo incidente, non dovuto ai suoi genitori, è accaduto in provincia di Torino dove un bambino, di soli 6 mesi è morto per soffocamento quando, mentre dormiva, è rimasto incastrato fra il letto ed il comodino. Il piccolo, dormiva nel lettone insieme alla sua mamma.

È rimasto soffocato poiché, stando alle indagini, è andato a finire fra il comodino ed il materasso del letto mentre dormiva, non accorgendosi di ciò che stava accadendo. Con molta probabilità, è scivolato e neanche la mamma che dormiva con lui nel lettone si è accorta di nulla. Il piccolo abitava in un appartamento con la madre a Nichelino, in provincia di Torino.

Stando alle prime indagini anche dei medici del 118 intervenuti sul posto, il piccolo sarebbe deceduto per soffocamento dovuto proprio alla caduta accidentale, avvenuta intorno alle 5 del mattino. La tragedia è successa nella notte fra venerdì e sabato. Quanto i Carabinieri, quanto i medici che sono intervenuti sul posto, hanno immediatamente escluso qualsiasi responsabilità dei genitori, poiché sul copro del bambino non sono stati trovati segni di violenza alcuna.

Scivolato fra letto e comodino

Quando la mamma del bambino si è svegliata e non ha più trovato il bambino accanto a sé, si è allarmata, prima di accorgersi che il piccolo era finito, forse scivolando, fra il materasso del letto ed il comodino, morendo così soffocato. La mamma ha lanciato l’allarme ma, quando i medici sono arrivati sul posto, era ormai troppo tardi per il piccolo. È deceduto a soli 6 mesi per un tragico incidente.

Nei prossimi giorni l’autorità giudiziaria potrebbe disporre l’autopsia sul corpo del piccolo per cercare di capire ancora meglio se il bambino sia morto solo per soffocamento o anche per altro e cercare, anche, di capire l’esatta dinamica di questo tragico incidente.

Nella drammatica vicenda, non emergerebbero in nessun modo responsabilità a carico dei genitori del neonato. La ricostruzione, a chi sta indagando sulla vicenda, è abbastanza chiara anche se sono da chiarire ancora dei punti. Il piccolo, è rimasto intrappolato tra il bordo del letto e il muro della stanza, morendo per asfissia.

Svegliandosi attorno alle 5, la mamma non ha sentito, come al solito, il bambino muoversi e quando ha scoperto cos’era successo, già era troppo tardi. I suoi genitori hanno immediatamente chiamato i soccorsi e, anche se l’ambulanza è arrivata più in fretta del previsto, per il piccolo ormai non c’era più nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che accertarne la sua morte per soffocamento.