Un 25enne è stato ucciso da un treno mentre attraversava i binari per andare al bancomat

Uno schianto inevitabile e che non ha lasciato scampo a un ragazzo di 25 anni calabrese, che intorno alla mezzanotte e mezza di questa notte ha cercato di attraversare i binari nei pressi della stazione di Porto Marghera, finendo per essere travolto da un treno proveniente da Trieste con destinazione Venezia. Il macchinista ha cercato in tutti i modi di frenare per evitare di travolgerlo, ma non ha avuto abbastanza tempo a disposizione. Lo schianto è risultato fatale per il giovane, rimasto ucciso sul colpo, mentre l’amico di 22 anni, veronese, è rimasto ferito, e si trova ora in ospedale sotto choc. Stando a quanto raccontato, avrebbero cercato di attraversare per raggiungere con più velocità un bancomat dove prelevare contante. Non è chiara, tuttavia, la dinamica di quanto accaduto, visto che lo sportello bancario più vicino si trova nella zona industriale di Mestre.

Ragazzo di 25 anni travolto dal treno mentre andava al bancomat

Una morte terribile, quella di Manuel Tripargoletti, 25 anni da poco laureatosi, originario di Cosenza, che questa notte verso la mezzanotte e mezza è stato travolto e ucciso sui binari da un treno proveniente da Trieste. Il ragazzo stava attraversando i binari a circa 150 metri dalla stazione di Porto Marghera, assieme a un amico di 22 anni, residente a Bevilacqua in provincia di Verona.

Il convoglio, diretto a Venezia, non procedeva ad altissima velocità, ma è stata sufficiente per colpire con violenza Manuel, che è morto sul colpo. Ferito, ma non in pericolo di vita l’altro ragazzo, che ora è sotto choc, e ha riferito agli inquirenti ripetutamente come avessero intenzione di prelevare al bancomat. L’ipotesi è che i due abbiano partecipato a una festa in uno dei tanti locali di Marghera, e abbiano quindi deciso di prelevare dall’altro lato della ferrovia, attraversando i binari in corrispondenza dello Scafoclub, a circa 100 metri da un sottopasso.

Benché ci sia un cantiere in corrispondenza del punto, il sottopasso è comunque attraversabile. Inoltre, risulta che lo sportello bancomat più vicino si trovi parecchio distante e non certo così vicino alla zona dell’incidente. Sul posto sono intervenuti non solo il personale della Polfer, ma anche quello dei Vigili del Fuoco e della Suem. I pompieri hanno dovuto tagliare un cancello per arrivare prima e l’incidente ha causato un blocco sulla linea ferroviaria di diverse ore. Saranno ora le forze dell’ordine a stabilire la dinamica di quanto accaduto.