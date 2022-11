Ultim’ora circolare INPS, bonus 150 euro: calendario e date ufficiali

È stata pubblicata l’ultima circolare INPS con 150 euro per queste categorie di persone, con calendario e date ufficiali: vediamole insieme.

Una grandissima novità da parte dell’INPS con la sua nuova circolare che mette l’accento sulle categorie e le date per ricevere, finalmente, il bonus 150 euro. Si tratta di un aiuto pensato già dal Governo Draghi e confermato dal Governo Meloni per tutti i cittadini italiani. In un contesto storico così delicato è bene prendere ogni tipo di aiuto che viene messo a disposizione. Sono moltissime le persone che hanno già ricevuto il bonus 200 euro e saranno altrettanti coloro che riceveranno il bonus 150 euro tra questo mese e i prossimi in arrivo. Facciamo chiarezza in base alla circolare INPS?

Bonus e aiuti: ci saranno anche nel 2023?

I bonus e gli aiuti da parte del Governo sono tantissimi, con il Decreto attuato da Draghi prima di lasciare posto alla Meloni. Tutto è nato dal bisogno degli italiani di avere qualcosa in più sul conto corrente e pagare le utenze di fine mese.

Dopo la pandemia e con l’inizio dello scontro tra Ucraina e Russia, i rincari sono stati terribili e ad oggi l’inflazione è arrivata ad una percentuale del 12%. Il potere di acquisto di tutte le famiglie è completamente precipitato e ora ci si chiede come andare avanti. Bonus e aiuti di vario tipo non possono cambiare il corso delle cose, ma possono sicuramente aiutare a trovare la strada giusta al pagamento di bollette – spesa e carburante. Per il 2023 – al momento – non si hanno novità in merito ad una proroga o attivazione di nuovi aiuti, per questo motivo si dovrà aspettare che la Meloni e il suo Governo chiariscano questa parte in particolare.

Circolare INPS: quando arriva il Bonus 150 euro?

È stata pubblicata dall’INPS la circolare numero 127 che non solo evidenzia le categorie che potranno ricevere il bonus 150 euro, ma anche il calendario effettivo di accredito.

L’Ente ha dato il via libera a tutte le domande online, perché ci sono alcune categorie che non potranno ricevere l’aiuto in automatico. Per questo motivo potranno fare domanda online o tramite CAF entro e non oltre il 31 gennaio 2023.

Tutti i soggetti che appartengono alle altre categorie, come pensionati – chi prende il Reddito di Cittadinanza o la disoccupazione – potranno ricevere in automatico in bonus 150 euro direttamente sul conto.

Il calendario dei pagamenti è suddiviso per categoria, quindi alcuni – come i pensionati – hanno già ricevuto il bonus a novembre mentre altri lo vedranno sul conto di dicembre. Alcuni potranno ricevere l’aiuto entro fine dicembre mentre tutte le altre categorie non menzionate dovranno aspettare sino a fine febbraio 2023.

La bella notizia è che il bonus è stato confermato e arriverà nei conti correnti entro e non oltre febbraio 2023. Il consiglio è di verificare la categoria di appartenenza sul sito ufficiale dell’INPS o chiedere aiuto al Caf di competenza.

È importante fare domanda entro e non oltre il 31 gennaio 2023, così da ricevere il bonus entro febbraio 2023 come sopra evidenziato.