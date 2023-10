Ultimo fine settimana d’estate: in arrivo il ciclone Medusa

Il ciclone Medusa, in arrivo dall’oceano Atlantico, decreterà la fine dell’estate. Già in questo fine settimana, al Nord arriveranno piogge e maltempo.

Al Sud il caldo persisterà ancora qualche giorno, fino al prossimo week-end quando arriverà una perturbazione che interesserà tutto il Paese.

In arrivo il ciclone Medusa

La fine dell’estate è ormai imminente. Dall’oceano Atlantico è in arrivo il ciclone Medusa che decreterà la fine della bella stagione. Il ciclone toccherà prima la Spagna, poi piomberà sulla nostra penisola. Già in questo fine settimana arriveranno i primi segni di indebolimento dell’anticiclone, come spiegano dal Meteo.it. Nella giornata di domani – domenica 15 ottobre – sono previste piogge sull’Emilia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna e lunedì – sempre al Nord – arriveranno venti forti. Le temperature delle regioni nord-orientali subiranno un brusco calo, fino a -15 gradi.

In questa prima fase di maltempo il Sud continuerà ad avere temperature estive, salvo nei primi giorni della settimana che sta per iniziare, quando si registrerà un breve calo termico, che avrà breve durata, visto l’arrivo dei venti di Scirocco. Nel prossimo fine settimana arriverà una perturbazione che toccherà il paese, da Nord a Sud, con piogge diffuse e temporali.

Per la giornata di oggi – sabato 14 ottobre – sono previste piogge sul Friuli Venezia Giulia, al centro e al sud bel tempo. Domani domenica 15 ottobre – peggiora al nordest, piogge in arrivo al centro e al sud continuerà il caldo. Lunedì piogge su Campania e Puglia e lieve calo termico.