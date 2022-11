Ulteriore bonus famiglia da 900€ ogni mese: chi può presentare domanda

Bonus famiglia di 900 euro per ogni mese solo per questa categoria: come presentare subito la domanda?



Le famiglie, oggi più che mai, hanno bisogno di un aiuto per gestire e affrontare le loro spese che ormai sono sempre tante e sempre più care. Questo è ancora più vero se si hanno dei figli a carico. Ecco che far riferimento a dei bonus può essere la salvezza, per alcuni. Facciamo riferimento a un bonus in particolare e a cosa serve per poterlo richiedere.

Famiglie in difficoltà: quali sono le novità?

Come accennato poco fa, le spese sembrano essere sempre tante e così anche il pensiero di doverle sostenere.

Le bollette ormai rappresentano il nostro pensiero fisso: come potrebbe essere altrimenti! Sono aumentate per il 60%. Insomma parliamo di un aumento importante che ci sta destabilizzando sotto tutti i punti di vista.

Ecco perché alcuni di noi non riescono nemmeno a pagarle o meglio, non sono riuscite a pagarle in questi mesi.

Cercare di farcela e proiettarsi verso il futuro sta diventando sempre più difficile con questi presupposti, soprattutto se si pensa all’ipotesi che il reddito di cittadinanza non ci sarà più.

In molti contano infatti proprio sul reddito di cittadinanza per andare avanti e far fronte anche alle piccole spese quotidiane. Ma questo piccolo aiuto, che per alcuni è grande, a causa del Governo Meloni, potrebbe sparire a breve.

Bonus famiglia 900 euro: chi può fare domanda?

In questo scenario di difficoltà e pensieri, per fortuna uno spiraglio sembra esserci per le famiglie. Pensiamo ai bonus che arrivano e che spesso ci aiutano a sentirci meglio e affrontare la vita di adesso con un pizzico di ottimismo.

Un aiuto, tra i tanti, che sembra riguardare proprio le famiglie con i figli a carico sembra arrivare proprio dal Governo Meloni. Parliamo, in generale, di aiuti economici che hanno anche lo scopo di promuovere la natalità che è davvero bassa nel nostro paese.

Nello specifico, in questo articolo, stiamo parlando di un aiuto di 900 euro che potrà, appunto, aiutare quelle famiglie che di conseguenza, potranno sentirsi più sollevati e aiutati. Questo perché corrisponde a un supporto concreto dal momento che prevede asili nido gratuiti per ogni famiglia, apertura degli stessi per l’intera giornata e tagli Iva sui prodotti che riguardano la prima infanzia.

Per i dettagli continuate pure a leggere qui di seguito.

Bonus e la soglia ISEE da rispettare

Arrivati a questo punto, sicuramente vi starete chiedendo come poter fare per ricevere tale aiuto che potrebbe semplificarvi la vita e non poco. Per rispondere a tale domanda bisogna fare riferimento all’assegno unico universale.

Iniziamo con il dire che l’assegno unico universale, se si parla di aiuti alle famiglie, è un vero supporto economico che nasce nel 2022 e che nell’anno corrente è arrivato a erogare dai 50 ai 175 euro al mese per ogni figlio.

Pensate che dall’anno che verrà questo assegno aumenterà del 50%, proprio grazie al governo Meloni. Ciò significa che le famiglie che hanno un ISEE basso avranno la possibilità di ricevere 300 euro mensili per ogni figlio.

Se una famiglia presenta, per esempio, un ISEE entro i 15.000 euro, potrà fare richiesta di tale somma mensile. Allo stesso modo una famiglia che ha due figli e con lo stesso ISEE, potrà richiedere 600 euro mensili a figlio.

Una famiglia con tre figli potrà richiedere ben 900 euro al mese.

A tal proposito c’è da dire una cosa importante, infatti dal 2023 l’ISEE dovrà essere sostituito dal quoziente familiare. Questo significa solo una cosa: saranno di più le famiglie che potranno beneficiare di tale aiuto.