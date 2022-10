Ulivo Bonsai, i preziosi consigli per farlo vivere a lungo: come coltivarlo

Come si cura un ulivo bonsai? Piccolo e prezioso, i giardinieri danno alcuni consigli per il loro mantenimento e per una lunga vita.

Conosciamo tutti quanti il bellissimo significato di bonsai, una cultura che si è tramandata nel tempo e ha trovato spazio anche qui in Italia. Sono sempre più le persone che desiderano avere un ulivo bonsai in casa o in giardino, non solo per impreziosire gli spazi ma anche per mettersi alla prova in termini di cure e coltivazione. Come per tutti i bonsai, anche l’ulivo ha bisogno di una mano esperta per vivere a lungo ed è per questo che i giardinieri hanno deciso di dare dei consigli preziosi.

Caratteristiche del bonsai di olivo

Il bonsai di ulivo non è solo esteticamente molto bello, ma ha anche un fortissimo valore simbolico. Secondo la tradizione, questa pianta è amata per le sue caratteristiche e per essere un simbolo di pace – sapienza e saggezza.

Inoltre, questo in particolare è italiano ed è la traduzione di eccellenza del territorio come testimonianza in tutto il mondo. L’ulivo bonsai è facile da coltivare, anche se ci sono alcuni consigli da parte dei giardinieri che possono renderlo infinito – robusto e fortissimo.

Come curare l’olivo bonsai: i consigli dei giardinieri

Per coltivare una pianta di bonsai olivo è bene sapere che non occorre un pollice verde sviluppato, ma tanta passione e una attenzione particolare per i consigli degli esperti.

Posizione

Questa bellissima pianta dal forte valore simbolico si deve coltivare all’esterno, per poi tenerla in casa durante l’inverno in protezione delle temperature rigide e il freddo. In appartamento sarà una pianta che darà un tocco di magnificenza ad ogni ambiente, facendo sempre attenzione al suo benessere primario;

Annaffiatura

Il segreto della sua bellezza è l’innaffiatura regolare. Anche se alcuni invitano a sospenderle durante l’inverno, in realtà sarebbe sempre meglio tenere il terreno drenato. Quando innaffiarla? Al mattino presto, così da averne scorta per tutto il giorno.

Concimazione

Il concime è quello a lenta cessione, con somministrazione abbondante come da indicazioni che si trovano sulle confezioni. In linea generale deve essere dato dall’inizio della primavera sino all’autunno, sospendendo durante l’inverno.

Potature

Se il clima di riferimento è mite, si può potare in ogni periodo dell’anno senza limiti. Dove le temperature sono fredde, meglio optare in estate prediligendo sempre le fasi di luna calante.

È importante che la potatura sia svolta nella maniera corretta, proprio per non incorrere in problematiche o rovinare direttamente la pianta.

Per quanto riguarda le malattie, questo bonsai potrebbe soffrire per la presenza di afidi cocciniglia . Poi potrebbe essere attaccata dalla malattia della fumaggine (fungo potente che attacca i vegetali).

L’importante è sempre agire in anticipo, con trattamenti che devono essere consigliati solo dagli esperti del settore dopo aver visionato la pianta.