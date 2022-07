Ufficiale, Sebastian Vettel si ritira dalla Formula 1

By

Con una breve nota sul proprio profilo social Sebastian Vettel ha comunicato la sua decisione di ritirarsi dalla Formula 1 al termine di questa stagione. Il tedesco lascerà il mondo dei motori dopo aver vinto per quattro volte il mondiale ed aver scritto parte della storia di questo sport



A poco meno di 24 ore dall’inizio del Gran Premio d’Ungheria la scuderia Aston Martin ha scosso l’ambiente delle quattro ruote comunicando la decisione di Sebastian Vettel che lascerà la Formula Uno dopo anni di trionfi e di stroardinarie vittorie.

Il 35enne pilota tedesco ha deciso di inaugurare il suo profilo Instagram postando un video di saluti e di ricordi legati alla sua straordinaria carriera nel mondo delle corse.

Vettel è stato uno dei piloti più seguiti negli ultimi anni e i suoi 4 mondiali vinti rimarranno nella storia della Red Bull che oggi ringrazia il pilota.

La decisione del tedesco ha sconvolto lo sport, sui social sono tantissimi in poche ore i post di ringraziamento per un pilota che ha dato tanto a questa disciplina, diventando un idolo per i tanti giovani che sognano di emularlo.

Sebastian Vettel, un pilota straordinario

Per anni Sebastian Vettel è stato il padrone assoluto della Formula 1, il tedesco in 16 stagioni ha collezionato ben 57 podi e 53 vittorie, dando vita ad una delle rivalità sportive più belle di sempre contro Lewis Hamilton.

Sebastian Vettel ha annunciato tramite i social la propria decisione parlando di scelta giusta ma molto difficile spinta soprattutto dal desiderio di passare più tempo con famiglia ed amici.

Nei prossimi giorni la Formula 1 organizzerà una conferenza stampa speciale per il pilota che concluderà questa stagione per poi appendere definitivamente il casco al chiodo e salutare la disciplina.

Toro Rosso e Ferrari rimarranno due splendide parentesi all’interno della carriera di Vettel che però con la Red Bull si è tolto la soddisfazione di vincere ben quattro campionati del mondo consecutivi scrivendo la storia di questo sport.

L’augurio è che il campione tedesco possa divertirsi in questo finale di stagione e regalaci ancora qualche sprazzo del suo infinito talento.

Con l’addio di Vettel ed un Lewis Hamilton ormai in fase discendente si chiude una delle sfide sportive più belle dell’ultimo decennio, una rivalità che ha unito e diviso ma comunque contrassegnato in modo indelebile il mondo delle corse.

A Sebasian Vettel va il ringraziamento ed il saluto di tutti gli sportivi del mondo con l’augurio che il campione tedesco possa trovare la propria strada oltre la Formula Uno.