Ufficiale, l’Olimpia Milano saluta Sergio Rodriguez

E’ arrivata la notizia che nessun tifoso biancorosso avrebbe voluto sentire, l’ufficialità dell’addio di Sergio Rodriguez scuote terribilmente i campioni d’Italia in carica che perdono un trascinatore ed un capitano vero che ha riportato i lombardi a grandissimi livelli dopo anni di delusioni.



“Il Chacho” lascia l’Olimpia dopo aver battuto ogni record possibile con la maglia giallorossa ed aver arricchito la bacheca con quattro trofei ed oltre mille punti messi a segno.

Il playmaker spagnolo è da anni il principale leader della squadra non soltanto sul parquet di gioco ma anche e soprattutto all’interno dello spogliatoio dove grazie al suo carisma è sempre riuscito a farsi amare da compagni di squadra, tifosi ed avversari.

Rodriguez, la storia dell’Olimpia Milano

Sergio Rodriguez lascia l’Olimpia Milano dopo lo straordinario scudetto vinto qualche giorno fa che va ad aggiungersi alla Coppa Italia vinta nel 2021 e nel 2022 e alla Supercoppa alzata nel 2020.

Il Playmaker spagnolo lascia la squadra campione d’Italia dopo aver collezionato oltre 100 presenze tra tutte le competizioni entrando nella storia dell’Olimpia Milano come il recordman della storia del club per assist e triple messe a segno.

Oltre allo straordinario talento messo sempre in campo, del “Chacho” ha sempre colpito il carisma, il comportamento e quella determinazione che in questi tre anni ha sempre fatto vedere in ogni partita mettendoci la faccia soprattutto quando le cose non andavano bene.

Inutile sottolineare come per i campioni d’Italia la perdita sia inestimabile, ma la società milanese, nel comunicato di addio ufficiale, ha ribadito come quello di oggi non sia un giorno triste ma di festa e di celebrazione verso un atleta che più di tutti ha rappresentato i veri valori morali e sportivi su cui il club si fonda.

L’erede del Chacho è Kevin Pangos

Non sarà facile il compito di Kevin Pangos che dovrà sostituire una bandiera come Rodriguez con tante aspettative e pressioni da parte della società e dei tifosi.

Il playmaker canadese è pronto a liberarsi dal pesante contratto che lo lega al CSKA Mosca e presto sarà presentato dal club campione d’Italia che gli affiderà le chiavi della manovra della squadra biancorossa.