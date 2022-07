Ufficiale, Galtier è il nuovo allenatore del PSG

Dopo una lunga trattativa finalmente il Paris Saint Germain ha annunciato Christophe Galtier che guiderà il club parigino nella prossima stagione provando a vincere la tanto sognata Champions League



Niente Zidane dunque per la panchina del PSG, la decisione è caduta su Christophe Galtier, ex allenatore del Nizza che ha firmato un quadriennale con i parigini rimpiazzando Mauricio Pochettino, ritenuto il maggiore responsabile del fallimento del club di Nasser Al-Khelaïfi nella scorsa edizione della Champions League.

Sarà dunque un marsigliese a guidare il PSG nella prossima stagione, Galtier si è fatto notare vincendo il penultimo campionato francese alla guida del Lille dove ha dimostrato di saper valorizzare al meglio i propri giocatori guadagnandosi la panchina del primo club di Francia.

Dopo tante vittorie in Ligue 1, da anni ormai il Paris-Saint Germain ha solo un obiettivo in testa, conquistare la prestigiosissima Champions League.

Nonostante il grande acquisto di Lionel Messi che ha completato un tridente da sogno con Mbappe e Neymar, Pochettino ha fallito la sua grande occasione perdendo nel doppio confronto di Champions League con il Real Madrid, futuro campione d’Europa.

Difficile, quasi impossibile rinforzare ulteriormente una squadra che nella propria rosa vanta la presenza de migliori giocatori del mondo, la sensazione è che in questi anni sia mancato spirito di sacrificio e compattezza, qualità che il presidente dei parigini ha ammesso di intravedere nel nuovo allenatore al quale ha deciso di affidargli le chiavi della sua squadra.

Con il rinnovo di Mbappè il Paris-Saint Germain ha dimostrato ancora una volta la sua immensa potenza economica che la porta inevitabilmente come una delle favorite, almeno ai nastri di partenza, anche nella prossima edizione della Champions League.

Galtier è un allenatore molto pratico che da poco risalto allo spettacolo ma bada molto alla semplicità impostando una squadra compatta e solida in ogni reparto.

Il calciomercato estivo è appena iniziato e vedremo in queste settimane quali saranno le richieste del nuovo tecnico con i parigini sempre pronti ad accontentare ogni sua richiesta.

Ennesima chance dunque per il PSG che vuole completare la sua crescita mettendo finalmente le mani sulla coppa più ambita sul panorama calcistico europeo.

Official and confirmed. Christophe Galtier has been appointed as new PSG manager, contract until June 2024. 🚨🔵🔴 #PSG

“Campos’ presence was decisive. I accepted Paris Saint-Germain job with lot of humility but with great determination”. pic.twitter.com/085tB4CaAu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2022