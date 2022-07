Ufficiale, Fabregas è un nuovo giocatore del Como!

Si concretizza ufficialmente uno dei colpi più inaspettati ed incredibili di questa sessione estiva di calciomercato con il Como che comunica l’acquisto di Cesc Fabregas, fenomenale centrocampista spagnolo classe ’87.



Clamoroso colpo di mercato del Como che regala alla Serie B uno dei più grandi centrocampisti degli ultimi 15 anni, Cesc Fabregas concluderò la sua carriera in Italia per poi iniziare una nuova avventura da dirigente.

Entusiasmo alle stelle in Lombardia per l’arrivo del fenomenale trequartista spagnolo: Fabregas nel corso della sua carriera era stato più volte vicino a venire in Italia, nel 2010 infatti prima il Milan e poi la Juventus avevano iniziato una trattativa con il numero 4.

Fabregas finalmente in Italia!

L’acquisto di un campione come Cesc Fabregas aumenta la notorietà della nostra Serie B che il prossimo anno vedrà competere un Como determinato a guadagnarsi la promozione nella massima Serie.

Lo spagnolo ha praticamente vinto tutto in carriera con le maglie di Arsenal, Chelsea e Barcellona entrando nella storia di questo sport con giocate di altissima qualità ed intelligenza tattica.

Il Como, da mesi in pressing sul calciatore, ha spinto sulla voglia dello spagnolo di mettersi in gioco ancora una volta dopo aver terminato il suo contratto in Francia con il Monaco.

La società lombarda potrà godere per una stagione della qualità del numero 4 che poi appenderà gli scarpini al chiodo ed inizierà la sua nuova carriera da dirigente nel Como, club che ora punta a disputare una grande stagione per conquistarsi sul campo una Serie A soltanto sognata negli ultimi anni e mai raggiunta.

I tifosi del Como non vedono l’ora di vedere il loro nuovo fenomeno indossare la maglia lombarda in una Serie B che si preannuncia bella e competitiva come non mai.

Ai nastri di partenza Genoa, Venezia e Cagliari partiranno sicuramente favoriti ma il Como ha tutte le intenzioni di stupire e cercare di disputare una grandissima stagione.

Fondamentale per il buon esito della trattativa è stata la presenza di Dennis Wise, amministratore unico del club lombardo che con Fabregas ha condiviso un’esperienza con la maglia del Chelsea.

Insieme a Fabregas è atteso nei prossimi giorni a Como anche Luis Binks, promettente difensore classe 2001 che arriverà in prestito dal Bologna.