UeD Trono over, sarebbe già finita: neanche il tempo di far scendere i petali

UeD, è già finito l’amore dei due bellissimi che si sono scelti neanche qualche giorno fa? Ecco che cosa avrebbe fatto scattare la crisi tra i due famosissimi di Uomini e Donne.

Arriva il colpo di scena che nessuno si aspettava nel salotto di UeD. Neanche il tempo di far scendere i petali che è già finito tutto?

Colpo di scena nel salotto dei sentimenti di UeD

Uomini e Donne è ritornato nuovamente in onda con il consueto appuntamento pomeridiano dopo il lungo ponte dell’Immacolata.

Seppur solo per poche ore la trasmissione della regina di Canale 5 non sia andata in onda, è mancata tantissimo ai telespettatori che sono rimasti col fiato sospeso in attesa di scoprire come si sono evolute le vicende sentimentali di dame e cavalieri del parterre femminile e maschile più famosi d’Italia.

Non smettono mai di arrivare i colpi di scena nel programma mariano che ogni giorno sa come sorprendere il suo affezionatissimo pubblico. A questo proposito, sapete che cosa è successo?

Proprio loro sarebbero già in crisi. Neanche è passato un mese da quando si sono scelti eppure pare che le prime crepe del loro amore si stiano già manifestando. Ecco chi già starebbe affrontando il mare in burrasca senza il salvagente.

Coppia già scoppiata? Ecco cosa è successo

In crisi i due protagonisti del salotto dei sentimenti di Canale 5: neanche un mese dopo essersi scelti starebbero attraversando già il mare in burrasca. Stiamo parlando di Ida Platano e di Alessandro Vicinanza.

Il bel campano e la bresciana hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne qualche giorno fa per vivere il loro amore lontano dalle telecamere. Tuttavia, sembra che la crisi abbia già colpito la loro relazione.

Nelle scorse ore, i telespettatori di Canale 5 hanno assistito ad un nuovo appuntamento del dating show dei sentimenti su Canale 5. Ebbene, Ida e Alessandro sono stati proprio ospiti della trasmissione. I due si sono raccontati a Maria De Filippi, agli opinionisti e al pubblico e parlando del loro sentimento lontano dagli studi Mediaset, proprio la coppia protagonista ha fatto un racconto inaspettato.

Che cosa hanno dichiarato Ida e Alessandro? Dinanzi a tutta Italia, hanno ammesso che il loro rapporto ha vissuto già una prima crisi. Il responsabile dei loro problemi è ancora una volta l’ex di lei, Riccardo Guarnieri. Che cosa c’entra questa volta il cavaliere tarantino?

Pare proprio che lo storico fidanzato della parrucchiera bresciana abbia cercato di ricontattare la ex una volta che lei ha lasciato la trasmissione con Alessandro, un motivo questo che è bastato al campano per andare su tutte le furie e litigare con la sua compagna.

Fortunatamente, sembra che ora tutto si sia risolto: Ida e Alessandro hanno superato lo scoglio Riccardo e stanno andando avanti tranquillamente. A quanto pare però, il cavaliere tarantino ancora pensa alla sua ex.

Quando Ida e Alessandro hanno raccontato del loro nuovo amore a centro studio, il cavaliere pugliese, indispettito, ha lasciato la trasmissione. Il suo sarà un addio definitivo o semplicemente si è trattato di una presa di posizione per attirare l’attenzione?

Prosegue dunque il triangolo amoroso composto da Ida, Alessandro e Riccardo. Per quanto la parrucchiera bresciana stia cercando di andare avanti con la sua vita ricostruendo anche il suo futuro sentimentale, il cavaliere tarantino ha ancora difficoltà a voltare pagina senza di lei.

La sua frequentazione con Gloria e con altre donne del parterre femminile non lo soddisfano. Il suo cuore è turbato, il suo cuore è in tempesta. Molti sui social credono che Riccardo stia ancora pensando alla sua ex che però oggi è felice senza di lui. Ida e Alessandro nel frattempo, si godono il loro amore ritrovato, felici più che mai.