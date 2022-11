UeD, scendono i petali? Chi avrebbe deciso di lasciare insieme il programma

By

UeD, arrivano i petali in studio? Lui pare proprio che abbia deciso di lasciare il programma insieme a lei. Ecco gli ultimi scoop direttamente dal programma di Maria De Filippi.

Una nuova indiscrezione riguarda uno dei tronisti, tra i più amati di questa edizione: scendono i petali per loro? Ecco chi avrebbe deciso di lasciare insieme il programma dell’amore.

UeD, petali in studio per loro?

Tra qualche settimana Maria De Filippi interromperà le registrazioni del suo programma di punta, Uomini e Donne, per le festività natalizie. Riprenderà poi a gennaio 2023 il salotto dell’amore di Canale 5 con gli stessi personaggi di sempre e anche altri nuovi, ci scommettiamo, che si aggiungeranno per l’inizio del nuovo anno.

Intanto, prima della pausa di Natale, ci sono delle situazioni ancora in bilico che potrebbero presto risolversi. Nelle prossime puntate di UeD, i telespettatori potrebbero infatti assistere a diversi colpi di scena.

L’ultimo che sta circolando con insistenza sul web riguarderebbe uno dei tronisti che pare proprio che abbia già deciso con chi lasciare la trasmissione: cadono i petali in studio per la prima scelta di questa stagione?

Siete curiosi di sapere chi è che avrebbe deciso di compiere questo grande passo che dovremmo vedere tra qualche puntata? Arriva lo scoop che lascia a bocca aperta.

Chi avrebbe deciso di lasciare il programma mariano insieme

La nuova stagione di Uomini e Donne tra qualche settimana si interromperà per la pausa natalizia. Ma niente panico, già ai primi di gennaio 2023, la regina di Canale 5, Queen Mary, ritornerà nuovamente in trasmissione con il suo salotto dell’amore.

Intanto, vi diciamo che una indiscrezione circola su uno dei tronisti che a quanto pare avrebbe deciso di lasciare il trono insieme a una ragazza amatissima dal pubblico. Il lui in questione che avrebbe scelto è Federico Nicotera, il bel ricciolino che, secondo alcuni rumors, messa da parte la corteggiatrice Alice, avrebbe dichiarato la sua intenzione a viversi fuori la bella Carola.

Pare insomma che siano proprio loro la prima coppia del trono giovani della nuova stagione di Uomini e Donne a formarsi. Questa scelta dovrebbe essere mandata in onda prima della pausa natalizia ma ancora tutto è da vedere.

Per il momento, ovviamente, si tratta soltanto di gossip e di voci anche se solo qualche giorno fa, Carola e Federico sono stati beccati a fontana di Trevi insieme in un’esterna che verrà mandata in onda prossimamente.

Ma fin quando non avremo la certezza che effettivamente loro abbiano deciso di lasciare insieme la trasmissione, resta tutto un grande punto interrogativo. Tuttavia, un esperto di gossip e appassionato di Uomini e Donne, Lorenzo Pugnaloni, ha dichiarato che sicuramente Federico non ha lasciato la trasmissione con Alice.

Dunque pare proprio che il ricciolino dagli occhi blu abbia scelto Carola come sua nuova compagna. Sarà davvero così? Lui, Federico, non ha i social e quindi non possiamo sbirciare né spulciare il suo profilo.

Carola invece sì e lo utilizza anche davvero spesso, però neanche sul suo Instagram, per il momento, possiamo trovare delle indiscrezioni a riguardo. In ogni caso, se davvero Carola dovesse essere la scelta di Federico, i fan della trasmissione ne sarebbero felicissimi.

Fan felicissimi, la reazione social sorprende

La bellissima bionda ha conquistato il cuore del pubblico mariano. La sua dolcezza, la sua sensibilità e le sue fragilità la rendono davvero una ragazza straordinaria, perfetta per Federico che al contrario è cervellotico, razionale forse eccessivamente, troppo rigido e talvolta freddo, almeno all’apparenza.

Ma come si dice? Gli opposti si attraggono e sicuramente Federico e Carola insieme sarebbero una coppia bellissima. Non ci resta dunque che attendere ulteriori scoop e indiscrezioni riguardo questa nuova probabile scelta, la prima che potrebbe esserci nel salotto dell’amore di Canale 5.