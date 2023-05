UeD, rissa sfiorata al trono over: costretta ad intervenire Maria in studio | VIDEO

Si è rischiata la rissa durante l’ultima puntata del trono over di UeD, ancora una volta la protagonista è Gemma Galgani.

L’atmosfera si è riscaldata non poco a Uomini e Donne due giorni fa, nella puntata del 10 maggio. Ad accendere gli animi una polemica scatenata da due protagonisti del Trono Over: Gemma Galgani ed Elio Servo. L’oggetto dell’accesa discussione sarebbe un’immagine del profilo di Whatsapp che Gemma non ha particolarmente gradito, arrivando a minacciare di prendere a schiaffi il cavaliere.

Polemica al trono over tra Gemma ed Elio: si sfiora la rissa

Durante la puntata del 10 maggio scorso, l’atmosfera del Trono over è stata riscaldata da una polemica esplosiva tutta incentrata su una foto. Gemma Galgani ha infatti esordito dicendo di aver notato che Elio Servo, un cavaliere, ha utilizzato una foto in cui è presente anche lei come immagine profilo di Whatsapp.

GEMMA SI TOGLIE LA SCARPA PER LANCIARLA AD ELIO ✈️✈️#uominiedonne pic.twitter.com/yl4Gvv05wF — Boomerissima (@Boomerissima) May 11, 2023

La dama non ha gradito il gesto, facendo chiaramente capire che Elio non aveva il diritto di utilizzare in modo così personale una foto del genere. Poi, ha accusato Elio, che aveva chiuso la loro conoscenza indicando Gemma come “troppo anziana”, di aver utilizzato la sua immagine semplicemente per visibilità al di fuori del programma.

A dare manforte stavolta anche Tina Cipollari, la quale ha fatto notare che generalmente in un contesto privato come la propria immagine su Whatsapp si utilizza, appunto, una foto personale. Il cavaliere dapprima si è difeso, poi si è scusato dicendo che avrebbe rimosso la foto.

“Mano lunga, strafumi e poi mi tocchi”

La questione non si è tuttavia chiusa lì, perché Gemma Galgani ha continuato ad alimentare la polemica. La dama ha infatti accusato il cavaliere di averle accarezzato le gambe in modo poco discreto nel corso della loro uscita dopo aver “strafumato”, per poi interrompere la conoscenza a motivo della grande differenza d’età.

La situazione è precipitata quando, a quel punto, Elio ha insinuato che lei avesse bevuto del liquore in occasione di quella uscita, al che Gemma è andata su tutte le furie, minacciando di prendere a schiaffi il cavaliere.

Non si tratta di un episodio insolito per Gemma, che ci ha ormai abituati a sceneggiate di questo genere. E non sono mancate, come sempre, neanche le critiche sul web di chi segue il programma. A parere di molti, questa sarebbe solo una strategia da parte della dama per tornare a far parlare di sé.

Sembra strano, infatti, che dopo aver concesso diverse interviste a vari giornali di gossip ed essersi esposta pubblicamente in diverse occasioni, la dama del trono over si indigni ora per una foto su Whatsapp.

Gemma Galgani, la diva del trono over

Gemma Galgani è diventata una figura iconica di Uomini e Donne grazie alla sua partecipazione al trono over. Nata nel 1950 a Torino, Gemma si è trasferita a Roma per lavorare come insegnante di danza. Dopo un matrimonio fallito e la perdita del figlio, ha deciso di partecipare al programma televisivo per trovare l’amore.

La sua personalità esuberante, la sua sincerità e il suo modo di esprimersi l’hanno resa amata dal pubblico e controversa tra i suoi corteggiatori. Gemma è stata una figura molto discussa nella storia del programma, protagonista di momenti di grande emozione e divertimento.

Tra i suoi corteggiatori più famosi vi sono stati Giorgio Manetti e Sirius, con cui ha avuto una relazione altalenante. La sua ricerca dell’amore, insieme alla sua forte personalità, hanno suscitato spesso l‘interesse e la curiosità del pubblico.